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DÜNYA EKONOMİSİ

Raffles City Chongqing nerededir? Yatay Gökdelen ne zaman bitecek?

Mühendislik harikası 'Yatay Gökdelen'

"Mühendislik harikası" olarak anılan ve uzun süredir bitmesi beklenen "yatay gökdelen" Raffles City Chongqing artık sona yaklaşıyor.

Haber Merkezi DHA
Çin'in 'Yatay Gökdeleni' yakında tamamlanıyor.
Çin'in 'Yatay Gökdeleni' yakında tamamlanıyor.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, dünyaca tanınmış mimar Moshe Safdie tarafından tasarlanmış bulunan bina 1.12 milyon metrekare alan kaplıyan sekiz adet kuleden ve onları birleştiren "yatay gökdelen" olarak anılan kuleler arası köprüden oluşuyor.

Crystal adlı 250 metre uzunluğundaki köprü dünyanın en yüksek köprülerinden biri olacak.

Açıldığında, içinde bir gözlemleme galerisi, gökyüzü bahçeleri, bir sonsuzluk havuzu ve değişik restoranlar bulunacak.

Bütün bunlardan başka gök köprüsü, geceleri dev bir ışık topuna dönüşerek gökyüzünü bir ışık şovuyla hareketlendirecek.

Öte yandan, The Raffles City Chongqing kompleksi, 230 bin metre karelik bir alışveriş merkezi, bin 400 rezidans, bir lüks otel ve 160 bin metrekarelik geniş ofis alanları barındıracak.

Bu kadarına da pes dedirten ev ilanları
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Bu kadarına da pes dedirten ev ilanları
Mükemmel evi hayal etmek eğlenceli olsa da aramaya başlayınca karşımıza tuhaf seçenekler çıkabiliyor. Terrible Real Estate Agent Photos (Korkunç Emlak Fotoğrafları) adlı bir blog sitesi de pes dedirten ev ilanlarını paylaşıyor.

35 yıl önce ütü ile başladığı antika tutkusu işi oldu
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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısındaki iş yerinde hizmet veren Altıgöz, bünyesinde yaklaşık 10 bin adet nostaljik araç-gereç bulunduruyor.
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Geçmişte insanlar tarafından kullanılan telefondan, bozuk ve madeni para ile radyo ve gramofon gibi birçok ürünü saklayıp muhafaza eden Alagöz, sosyal sorumluluk projelerinden dizi ve film setleri ürünlerden faydalanıyor.
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Eski olan her şeyi beğenip antika eşyalarına aşık olduğunu söyleyen Altıgöz, antikacılığın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.
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Altıgöz, “Bu tutku 1984 yılında bana hediye edilen kömürlü ütü ile başlamıştım. Bu sevdam tutkuya, eski ve anısı olan her şeyi topluyorum. Şimdi bu işe dönüştü ve giderek de artıyor. Ancak son yıllarda elimizdeki stoklar yavaş yavaş azalıyor. Ürünlerimizi, kentimizde olan özel müzelere veriyoruz. Dizilerde, filmlerde, tiyatrolarda ve sosyal sorumluluk projelerinde ürünlerimiz kullanıldı. Ürünlerimizi bizden daha iyi bakacak olan varsa hediye de edebiliyoruz dedi.
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Altıgöz Kahramanmaraş’ımız milli mücadele de kahramanlık etmiş bir şehirdir. Ben elimdeki ürünlerle aile müzesi yapmayı planlıyorum. Sayı olarak elimizde yaklaşık 10 bin adetin üzerinde ürün var. Yani sosyal yaşamın içinde yaşamış her türlü alet, edevat var. Bir çalgı aleti, plak, kibrit, broşür ve su faturasında aklınıza ne gelirse her türlü kullanılmış ailelerin yaşamaları için kullanılan hikayesi olan ürünleri alıyoruz koruyoruz. Benim bildiğim bende bulunan 500 yıla yakın sandıklarımız var. Ağaç kütüklerimiz var, bu ürünleri saklayıp muhafaza ediyorum, seviyorum bu bir aşk” diye konuştu.
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35 yıl önce ütü ile başladığı antika tutkusu işi oldu
35 yıl önce ütü ile başladığı antika tutkusu işi oldu
Kahramanmaraş'ta 35 yıl önce kendisine hediye edilen kömürlü ütü ile antika toplamaya başlayan Cahit Altıgöz, şimdi birçok ürünü müze görünümlü küçük iş yerinde muhafaza ediyor.


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