Mühendislik harikası 'Yatay Gökdelen'

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, dünyaca tanınmış mimar Moshe Safdie tarafından tasarlanmış bulunan bina 1.12 milyon metrekare alan kaplıyan sekiz adet kuleden ve onları birleştiren "yatay gökdelen" olarak anılan kuleler arası köprüden oluşuyor.

Crystal adlı 250 metre uzunluğundaki köprü dünyanın en yüksek köprülerinden biri olacak.

Açıldığında, içinde bir gözlemleme galerisi, gökyüzü bahçeleri, bir sonsuzluk havuzu ve değişik restoranlar bulunacak.

Bütün bunlardan başka gök köprüsü, geceleri dev bir ışık topuna dönüşerek gökyüzünü bir ışık şovuyla hareketlendirecek.

Öte yandan, The Raffles City Chongqing kompleksi, 230 bin metre karelik bir alışveriş merkezi, bin 400 rezidans, bir lüks otel ve 160 bin metrekarelik geniş ofis alanları barındıracak.

FOTOĞRAF 23 Herkesin hayallerini süsleyen bir ev vardır mutlaka. Peki sizin hayalinizdeki ev nasıl? Ormanın derinliklerine gizlenmiş bir çiftlik mi, yoksa Boğaz manzaralı bir yalı mı? Hayalinizdeki evin iç tasarımı nasıl olmalı peki? Geleneksel mi yoksa son trenlere uygun mu? Mükemmel evi hayal etmek eğlenceli olsa da aramaya başlayınca karşımıza tuhaf seçenekler çıkabiliyor. Öyle ki, korku filmi sahnesinden fırlayan dairelerini kiraya vermek isteyen emlak sahipleri, müşteriler için ortalığı temizlemiyorlar bile. Terrible Real Estate Agent Photos (Korkunç Emlak Fotoğrafları) adlı bir blog sitesi de internette gördükleri pes dedirten satılık veya kiralık ev ilanlarını bulup takipçileriyle paylaşıyor. Diğer bir deyişle emlak nasıl pazarlanmamalı sorusunu cevaplıyor. İşte o kareler... Bu kadarına da pes dedirten ev ilanları Mükemmel evi hayal etmek eğlenceli olsa da aramaya başlayınca karşımıza tuhaf seçenekler çıkabiliyor. Terrible Real Estate Agent Photos (Korkunç Emlak Fotoğrafları) adlı bir blog sitesi de pes dedirten ev ilanlarını paylaşıyor.

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