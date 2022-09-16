Murat Kurum: İki günde 1 milyon 700 bine yakın başvuruya ulaştık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimiz bize güveniyor. İtibarsızlaştırma kampanyasını elinin tersiyle itiyor. İki günde 1 milyon 700 bin'e yakın başvuruya ulaştık. Bugüne kadar ne söz verdiysek; YAPTIK, YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ! Teminatımız yaptıklarımızdır, Teminatımız Recep Tayyip Erdoğan’dır."

Aziz milletimiz bize güveniyor.

İtibarsızlaştırma kampanyasını elinin tersiyle itiyor. İki günde 1 milyon 700 bin'e yakın başvuruya ulaştık.



Bugüne kadar ne söz verdiysek;

YAPTIK,

YAPIYORUZ,

YAPACAĞIZ!



Teminatımız yaptıklarımızdır,

Teminatımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. pic.twitter.com/9RLjmUiqvB — Murat KURUM (@murat_kurum) September 16, 2022

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