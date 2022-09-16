Ekonomi Murat Kurum İki günde 1 milyon 700 bine yakın başvuruya ulaştık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Murat Kurum: İki günde 1 milyon 700 bine yakın başvuruya ulaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında başvuru sayısı 1 milyon 700 bine yaklaştı. Sayıyı sosyal medya hesabından duyuran

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İtibarsızlaştırma kampanyasını elinin tersiyle itiyor. İki günde 1 milyon 700 bin'e yakın başvuruya ulaştık" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Kurum: İki günde 1 milyon 700 bine yakın başvuruya ulaştık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimiz bize güveniyor. İtibarsızlaştırma kampanyasını elinin tersiyle itiyor. İki günde 1 milyon 700 bin'e yakın başvuruya ulaştık. Bugüne kadar ne söz verdiysek; YAPTIK, YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ! Teminatımız yaptıklarımızdır, Teminatımız Recep Tayyip Erdoğan’dır."

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