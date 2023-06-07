|
Ekonomi

MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu Hollanda'da gerçekleştirildi

MÜSİAD Hollanda Genel Kurulu ve MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın katılımıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirildi.

15:34 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu Hollanda'da gerçekleştirildi.

MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu Hollanda'da gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda Genel Kurulu ve MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu, Türkiye ve Avrupa'nın dört bir yanından iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.


MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı başkanlığında Türkiye'den gelen MÜSİAD heyetinin de katıldığı Hollanda programının ilk ayağında MÜSİAD Hollanda Genel Kurulu, Amsterdam'da düzenlendi.

Genel Kurul programında konuşan Başkan Asmalı, Türkiye ve Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin önemine dikkat çekti.

"İki ülke arasında ticari bağlantıları daha da güçlendirmek, bu birliktelik ile daha da güçlü bir iş birliği ortaya koymak mümkün" diyen Başkan Asmalı, Türkiye'nin lojistik konumuna dikkat çekerek, "Küresel ticaretin merkezi konumunda olan ülkemiz, bölge pazarlarına ulaşımda fırsatlar barındıran bir merkez. Türkiye, son 20 yılda hayata geçirilen lojistik ve altyapı projeleriyle bu avantajını güçlendiriyor"
dedi.

Başkan Asmalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa'daki önemli ticaret noktalarından olan Hollanda ile sürdürdüğümüz ticari münasebetler son yıllarda önemli ölçüde ivme kazandı. 2022 yılında bir önceki yıla göre Hollanda’ya ihracatımız yüzde 18,6 artışla 8,0 milyar dolar düzeyine yükselirken, aynı dönemde Hollanda’dan ithalatımız ise 4,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yine bu dönemde Hollanda ile ticaretimizden ülkemiz lehine 3,5 milyar dolar düzeyinde dış ticaret fazlası oldu. İkili ticaret hacmimiz ise 12,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşerek tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Bu çerçevede iş dünyası temsilcilerimizin bu rekora katkıları aşikardır. Ancak bu ticari bağlantıları daha da güçlendirmek, bu birliktelik ile daha da güçlü bir iş birliği ortaya koymak mümkün. Küresel ticaretin merkezi konumunda olan ülkemiz, bölge pazarlarına ulaşımda fırsatlar barındıran bir merkez. Türkiye, son 20 yılda hayata geçirilen lojistik ve altyapı projeleriyle bu avantajını güçlendiriyor. Türkiye Yüzyılı perspektifiyle bizler Anadolu'nun bu potansiyelini güçlendireceğine inanıyor ve her sektörden yatırımcıları ülkemize davet ediyoruz."

Öte yandan MÜSİAD Genel Kurul Programı çerçevesinde mevcut Şube Başkanı Ali Köklü, yeniden MÜSİAD Hollanda Şube Başkanlığına seçildi.



MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ile bir araya geldi

Hollanda temasları kapsamında bölgedeki MÜSİAD üyelerini de ziyaret eden MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Lahey'e geçerek burada Türk Büyükelçiliğine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ile bir araya gelen Başkan Asmalı ve beraberindeki heyetin görüşmesinde, MÜSİAD projeleri, deprem bölgesine yönelik çalışmalar ve Avrupa bölgesindeki ticaret hayatı ele alındı.


Büyükelçilikte gerçekleşen toplantı sonrası MÜSİAD heyeti, Amsterdam'da Hollanda iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek, bölgesel yatırım fırsatları ve iş birliği alanlarını değerlendirdi.


MÜSİAD Hollanda Global Business Networking Resepsiyonu büyük ilgi gördü

MÜSİAD Hollanda Genel Kurul Programı kapsamında gerçekleştirilen kapanış yemeğinde gündemdeki ekonomik gelişmeler değerlendirilirken, kapanış programı sonrası düzenlenen MÜSİAD Hollanda Global Business Networking Resepsiyonu büyük ilgi gördü.


Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, yabancı misyon temsilcileri, Türk-Hollanda iş dünyası temsilcileri ve MÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, iki ülke ticari ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.


Program sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Avrupa bölgesi ticari ilişkilerinde Türk iş insanlarımızın etkisi giderek artıyor. Ülkemizin lojistik konumu, gelişmiş altyapısı ve sunduğu fırsatlar gelecek dönemde Türkiye'yi küresel ticaretin merkezi haline getirecek. MÜSİAD olarak yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarımızla ülkemizin gelecek hedeflerine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu MÜSİAD Hollanda ev sahipliğinde gerçekleştirildi

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu koordinasyonunda MÜSİAD Hollanda Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu, eş zamanlı gerçekleşen MÜSİAD Avrupa Başkanlar Toplantısı, Avrupa Sektör Kurulu Başkanları Toplantısı, Avrupa Diplomatik İlişkiler Başkanları ve Teşkilat Başkanları Toplantısı ile tamamlandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve dünyanın dört bir yanından MÜSİAD Şube Başkan ve Temsilcilerinin çevrimiçi, MÜSİAD Avrupa Başkan ve Temsilcilerinin fiziki katılımıyla hibrit olarak gerçekleştirilen toplantıda, MÜSİAD'ın yeni dönem çalışmaları, projeleri ve deprem bölgesine yönelik faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı.

#MÜSİAD
#MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu
#Hollanda
#Mahmut Asmalı
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?