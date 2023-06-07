MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu Hollanda'da gerçekleştirildi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda Genel Kurulu ve MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu, Türkiye ve Avrupa'nın dört bir yanından iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı başkanlığında Türkiye'den gelen MÜSİAD heyetinin de katıldığı Hollanda programının ilk ayağında MÜSİAD Hollanda Genel Kurulu, Amsterdam'da düzenlendi.
Genel Kurul programında konuşan Başkan Asmalı, Türkiye ve Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin önemine dikkat çekti.
Başkan Asmalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Öte yandan MÜSİAD Genel Kurul Programı çerçevesinde mevcut Şube Başkanı Ali Köklü, yeniden MÜSİAD Hollanda Şube Başkanlığına seçildi.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ile bir araya geldi
Hollanda temasları kapsamında bölgedeki MÜSİAD üyelerini de ziyaret eden MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Lahey'e geçerek burada Türk Büyükelçiliğine bir ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ile bir araya gelen Başkan Asmalı ve beraberindeki heyetin görüşmesinde, MÜSİAD projeleri, deprem bölgesine yönelik çalışmalar ve Avrupa bölgesindeki ticaret hayatı ele alındı.
Büyükelçilikte gerçekleşen toplantı sonrası MÜSİAD heyeti, Amsterdam'da Hollanda iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek, bölgesel yatırım fırsatları ve iş birliği alanlarını değerlendirdi.
MÜSİAD Hollanda Global Business Networking Resepsiyonu büyük ilgi gördü
MÜSİAD Hollanda Genel Kurul Programı kapsamında gerçekleştirilen kapanış yemeğinde gündemdeki ekonomik gelişmeler değerlendirilirken, kapanış programı sonrası düzenlenen MÜSİAD Hollanda Global Business Networking Resepsiyonu büyük ilgi gördü.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, yabancı misyon temsilcileri, Türk-Hollanda iş dünyası temsilcileri ve MÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, iki ülke ticari ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Program sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Avrupa bölgesi ticari ilişkilerinde Türk iş insanlarımızın etkisi giderek artıyor. Ülkemizin lojistik konumu, gelişmiş altyapısı ve sunduğu fırsatlar gelecek dönemde Türkiye'yi küresel ticaretin merkezi haline getirecek. MÜSİAD olarak yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarımızla ülkemizin gelecek hedeflerine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu MÜSİAD Hollanda ev sahipliğinde gerçekleştirildi
MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu koordinasyonunda MÜSİAD Hollanda Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu, eş zamanlı gerçekleşen MÜSİAD Avrupa Başkanlar Toplantısı, Avrupa Sektör Kurulu Başkanları Toplantısı, Avrupa Diplomatik İlişkiler Başkanları ve Teşkilat Başkanları Toplantısı ile tamamlandı.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve dünyanın dört bir yanından MÜSİAD Şube Başkan ve Temsilcilerinin çevrimiçi, MÜSİAD Avrupa Başkan ve Temsilcilerinin fiziki katılımıyla hibrit olarak gerçekleştirilen toplantıda, MÜSİAD'ın yeni dönem çalışmaları, projeleri ve deprem bölgesine yönelik faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı.