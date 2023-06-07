MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu Hollanda'da gerçekleştirildi.

"Avrupa'daki önemli ticaret noktalarından olan Hollanda ile sürdürdüğümüz ticari münasebetler son yıllarda önemli ölçüde ivme kazandı. 2022 yılında bir önceki yıla göre Hollanda’ya ihracatımız yüzde 18,6 artışla 8,0 milyar dolar düzeyine yükselirken, aynı dönemde Hollanda’dan ithalatımız ise 4,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yine bu dönemde Hollanda ile ticaretimizden ülkemiz lehine 3,5 milyar dolar düzeyinde dış ticaret fazlası oldu. İkili ticaret hacmimiz ise 12,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşerek tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Bu çerçevede iş dünyası temsilcilerimizin bu rekora katkıları aşikardır. Ancak bu ticari bağlantıları daha da güçlendirmek, bu birliktelik ile daha da güçlü bir iş birliği ortaya koymak mümkün. Küresel ticaretin merkezi konumunda olan ülkemiz, bölge pazarlarına ulaşımda fırsatlar barındıran bir merkez. Türkiye, son 20 yılda hayata geçirilen lojistik ve altyapı projeleriyle bu avantajını güçlendiriyor. Türkiye Yüzyılı perspektifiyle bizler Anadolu'nun bu potansiyelini güçlendireceğine inanıyor ve her sektörden yatırımcıları ülkemize davet ediyoruz."