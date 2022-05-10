MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Türkiye 20 yılda önemli yol kat etti

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen ve bu yıl 17'ncisi düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile iş insanları, sanatçı ve akademisyenler katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) “Türkiye’nin Gücü Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerini buldu. MÜSİAD’ın 32. kuruluş yıl dönümü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen ve bu yıl 17'ncisi düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile iş insanları, sanatçı ve akademisyenler katıldı.

32’NCİ YIL BESTESİ ÇALINDI

Tören Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından sanatçı Yücel Arzen’in MÜSİAD’ın 32’nci yılı anısına bestelediği “32. Yıl Bestesi” ve sahne gösterisi gerçekleştirildi. Daha sonra kürsüye gelen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye’nin Gücü Ödülleri’yle, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarına, sanayici ve girişimcilere ilham vermeyi temenni ettiklerini dile getirdi.

Asmalı, “Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü”nü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiklerini belirtti. Türkiye’nin son 20 yılda otomotivden savunma sanayisine, inşaattan tarıma kadar her sektörde çok önemli bir yol kat ettiğine dikkati çeken Asmalı, “Hayal edilmesi zor icraatların tek tek hayata geçtiğine gururla şahit olduk, şahit olmaya da devam edeceğiz inşallah. Cumhurbaşkanı'mız, kararlı duruşu, adaletli bakış açısı, şeffaflığa verdiği önem ve geleceği iyi analiz eden vizyonu ile Türkiye’nin hemen hemen her sektörde açık ara öne çıkmasını teşvik ediyor. Bu gücü tepeden tırnağa hisseden ve zorluklar karşısında yılmadan ilerleyen sanayicilerimiz, dünyanın dört bir yanında tercih edilen ürün ve hizmetler geliştiriyor” dedi.

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HEDEF İLK 10 EKONOMİ

Türkiye’nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine adım adım yaklaştığını dile getiren Asmalı, “Ülkemiz, Kovid-19 salgını sürecinde doğru zamanda, doğru eylem planlarını uygulayarak öne çıktı. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, kamu düzeni, istihdam, üretim, ihracat gibi alanlarda gösterdiğimiz güçlü performansla, ülkemiz küresel kriz ikliminden ayrıştı” diye konuştu. Asmalı, 2021 yılının son aylarında Türkiye ekonomisinin, döviz kurundaki yükselişin yol açtığı bir sarsıntıya maruz kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı ‘TL’yi Özendirme Paketi’nin ardından üretici, sanayici ve girişimcilerimiz, 2022 yılına çok daha pozitif bir algıyla girdi. Alınan önlemlerle, piyasalarda yeniden istikrar sağlandı. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yaklaşırken, Türkiye ekonomisinin de hızla kabuk değiştirdiğine şahitlik ediyoruz.”

İDLİB’E 640 HANELİ KÖY

2023 yılı hedefleri doğrultusunda üyeleriyle, “Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi” ile aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40’ın üzerinde noktada, yatırım seferberliği başlattıklarını belirten Asmalı, toplam yatırım bedeli 25 milyar lira olan bu yatırımların tamamlandığında, 25 bin insana yeni istihdam alanları oluşacağını ve bu yatırımlarla birlikte 1 milyar dolar ihracatı aşan il sayısını 30’a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Asmalı ayrıca İdlib’de 640 haneli kalıcı MÜSİAD Köyü projesini bu yıl hizmete alacaklarını sözlerine ekledi.

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En önemli ve en özel ödül Erdoğan'a

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ‘Türkiye’nin Gücü Ödülleri” sahiplerini buldu. Törende, en önemli ve en özel ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi. Törende, Turkovac’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ‘Akademinin Gücü Ödülü’, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ ‘Basının Gücü Ödülü’, Altınay Robot Teknolojileri Başkanı Hakan Altınay ‘Dönüşümün Gücü Ödülü’, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ‘Girişimin Gücü Ödülü’, Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim Başkanı Hasan Alper Önoğlu ‘İklimin Gücü Ödülü’, Kale Grup Başkanı Zeynep Bodur Okyay ‘Kadının Gücü Ödülü’, LC Waikiki Başkanı Vahap Küçük ‘Markanın Gücü Ödülü’, Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Kurucusu Hatice Dilruba ‘Sosyal Sorumluluğun Gücü Ödülü’ ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da ‘Üretimin Gücü Ödülü'nü aldı.