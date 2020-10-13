MÜSİAD EXPO'da ticari diplomasi atağı

Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kuruluşundan bu güne 73 ülkede farklı ticari kuruluşlar ve işadamları örgütlenmeleri ile 190 MOU / İyi Niyet Anlaşması – Mutabakat Zaptı imzaladı. 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO’da özellikle Afrika kıtası başta olmak üzere 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU’ların imzalanması ve ticari işbirliklerin güçlendirilerek süründürebilir bir şekilde devamlılığının sağlanması ana hedef olarak belirlendi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin, MÜSİAD EXPO 2020’de gerçekleşecek etkinlikle ilgili şu açıklamalarda bulundu;

İkili ilişkileri geliştirmede uluslararası alanda ülkelerin işadamları kuruluşları başta olmak üzere imzalanan “İyi Niyet Anlaşmaları / Mutabakat Zabtları” karşılıklı işbirliği ve ticaretin gelişmesine önemli katkı sağlıyor. Mutabakatınız oluğu ülkedeki parteriniz önemli bir ticari heyet, yatırım delegasyonu ya da ikili ticaret potansiyelini artırma girişimlerinde sizleri de listesine alarak görüşmelere dahil ediyor. Aktif olarak kullanıldığında ikili, üçlü iyi niyet işbirliği anlaşmaları önemli bir köprü görevi görüyor. İyi niyet bu anlaşmalarda evet ben sizinle ticari anlamda işbirliğini geliştirme konusuna odaklanıyorum. Bunu önemli bir gündem maddesi haline getiriyorum. Bu çerçevede iyi niyetime bağlı kalarak gereğini yapacağım anlamlarını içeriyor.

Tarihe baktığımızda en meşhur MOU’lardan birisi Amerika ile Rusya arasında nükleer silahsızlanma olarak bildiğimiz iyi niyet anlaşmasıdır. Önümüzdeki 3 yıl çok önemli. Ticaretimizin güçlenmesi, ihracatımızın daha da büyümesini sağlama gayretleri, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ticari çalışmaların artırılması fırsatların değerlendirilebilmesi için bu alanda iyi bir alt yapı ve algı oluşturulmasını gerekli kılıyor. Özellikle son 20 yılda gelişen ve büyüyen Türkiye ekonomisi küçük ve orta büyüklükteki birçok işletmemiz için önemli fırsat kapıları açmıştır. Artık üreticilerimiz ve iş insanlarımız sadece klasik pazarlarda değil dünyanın dört bir yanında farklı bölgelerde iş ve ticaret yapmaktadırlar. Ancak daralan dünya ekonomisi ve artan rekabet şimdi her zamankinden daha aktif olarak çalışmayı gerektirmektedir.

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Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı iş insanları örgütü olan MÜSİAD, üyeleri adına dünyanın farklı ülkelerinde iş fırsatları oluşturulması noktasında çalışmalar yapmaktadır. Bu noktada dünyada 225 noktada şube ve temsilciliklerimiz ile global bir iş ağı oluşturulmuştur. Ayrıca farklı ülkelerde iş dünyasının önemli kurumlarıyla işbirlikleri geliştirilerek üyelerimize iş fırsatları sunulmaktadır.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi bünyesinde yapılan MOU işbirliği anlaşmaları ile hedef bizlere bu fırsatları oluşturacak karşı kanat kuruluşlarının belirlenmesi, bu kurumlarla MOU anlaşmaları imzalanması ve takiben yapılacak olan görüşmelerle işbirliğini derinleştirecek organizasyonların planlanmasıdır.

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