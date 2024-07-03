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Ekonomi

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Vergi sisteminin sadeleştirilmesi vergi gelirini artıracaktır

MÜSİAD, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları başkanları ve temsilcileri dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve heyeti ile gerçekleştirilen görüşmede, yeni vergi reformu konusunu ele aldı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Vergi sisteminin sadeleştirilmesi sayesinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenebileceği, vergi mükelleflerinin yükünün azaltılacağı ve vergi gelirlerinin artırılacağı kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.

11:06 - 3/07/2024 Çarşamba
AA
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, vergide adaleti ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tek tek değişecek kanunları konuşmak yerine, köklü vergi reformunu gündeme getirip konuşmanın daha doğru olacağını kaydetti.


Kısa sürede yapılacak değişiklikler neticesinde alınacak kararların toplumsal tepkiyi çekebileceğini belirten Asmalı, "Çünkü vergi, sadece ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin doğru anlaşılması ve uygulanması, toplumun bütün kesimlerini etkileyen hayati bir unsurdur" değerlendirmesinde bulundu.


Asmalı, vergi sisteminin, toplumun ekonomik ve sosyal yapısının yansıması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Toplumlarda vergi ödeme eğilimleri, sadece ekonomik güce değil, aynı zamanda kültürel değerlere de dayanır. Birçok insan için vergi, devletle olan ilişkinin en somut göstergesidir. Bu ilişkinin sağlam temellere dayanması için adalet ve güvenin tesis edilmesi şarttır. Vergi yasalarının sürekli olarak değiştirilmesi, toplumsal güveni zedeler. Vergi sisteminde yapılan sürekli değişiklikler, mükelleflerin devletle olan ilişkilerinde belirsizlik ve güvensizlik yaratır. Mükelleflerin sürekli değişen vergi politikaları yüzünden geleceğini planlayamaması, ekonomik belirsizlik yaratır. Vergi yasalarının sık sık değiştirilmesi yerine, toplumsal uzlaşmayla belirlenen, uzun vadeli ve sürdürülebilir politikalar oluşturulmalıdır. Bu hem vergi uyumunu artıracak hem de toplumsal güveni pekiştirecektir."


"Vergi sisteminin sadeleştirilmesi vergi gelirini artıracaktır"

Mahmut Asmalı, MÜSİAD olarak köklü ve sürdürülebilir vergi reformunun gerekliliğine yönelik kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile "Türkiye'de Vergi Reformu İhtiyacı ve Vergide Sadelik Paneli" ve "Vergi Yargısındaki Güncel Gelişmeler Sempozyumu" düzenlediklerini hatırlattı.


Bu etkinliklerin vergi bilincini artırma ve vergiye olan güveni pekiştirme amacıyla düzenlendiğini bildiren Asmalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MÜSİAD olarak, vergi sisteminin sadeleştirilmesi, vergi türlerinin azaltılması, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi oranlarının düşürülmesi gibi önemli değişiklikler içeren bir reform yapılması gerektiğini öneriyoruz. Vergi istisna, indirim ve muafiyetlerinin sınırlandırılması, vergi yasalarının basitleştirilmesi ve vergi idaresinin dijitalleştirilmesi gibi adımların hızla atılması gerektiğini ifade ediyoruz."


Vergi sisteminin sadeleştirilmesi sayesinde, ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenebileceği, vergi mükelleflerinin yükünün azaltılacağı ve vergi gelirlerinin artırılacağını belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"MÜSİAD olarak, vergi sistemimizin daha adil ve etkin hale getirilmesi için toplumsal ve kültürel yapıyı göz önünde bulunduran reformlara ihtiyacımızın olduğunu, hükûmetimizin, vergi politikalarını belirlerken sadece ekonomik verileri değil, aynı zamanda toplumsal dinamikleri de dikkate alması gerektiğine, kayıt dışı ile mücadelenin ancak bu şekilde başarıya ulaşacağına inanıyoruz."

#MÜSİAD
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