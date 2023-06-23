MÜSİAD Japonya şubesi bölgesel ve küresel ticarete güç katacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Japonya Şubesi açıldı. Türkiye-Japonya İş Seyahati kapsamında Tokyo'da bulunan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş başkanlığındaki MÜSİAD heyeti, Türk ve Japon iş dünyasını da bir araya getiren bir dizi temasta bulundu.





Program çerçevesinde ilk olarak Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'i ziyaret eden MÜSİAD heyeti, bölgesel ticaret ve iş fırsatlarına yönelik istişareler gerçekleştirdi.





Daha sonra MÜSİAD Japonya Şubesi Açılış Programı, Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ve üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.





MÜSİAD heyeti daha sonra Japonya Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile bir araya geldi. Programda ayrıca MÜSİAD ve Japonya Ticaret ve Sanayi Odası arasında MoU iş birliği anlaşması imzalandı.









İkili ticari ilişkiler, iş birliği alanları ve bölgesel iş-yatırım fırsatlarının ele aldığı görüşmeler sonunda Japonyalı yetkililere Yetim Hamilik Sertifikası takdim edildi.





MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, MÜSİAD'ın sürdürdüğü ve yetimlere yönelik çalışmaları kapsayan Yetim Hamilik Projesine yönelik bilgi paylaşımında bulundu.





Türkiye-Japonya İş Seyahati çerçevesinde Türkiye-Japonya İş Geliştirme Toplantısı ve B2B Programı ise Japonya Dış Ticaret Örgütü iş birliğinde gerçekleştirildi.





Programda Türk ve Japon iş insanları bir araya gelerek, bölgesel iş ve yatırım fırsatlarına ilişkin istişareler gerçekleştirdi.









Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, MÜSİAD Japonya Şubesi'nin bölgesel ve küresel ticarete güç katacağını belirtti.





Yoğun katılımla gerçekleştirilen Türkiye-Japonya İş Geliştirme Toplantısı ve B2B Programı sonunda Japonya Dış Ticaret Örgütü yetkililerine Yetim Hamilik Sertifikası takdim edilerek, projeye ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.





Türkiye ve Japonya iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren MÜSİAD Japonya Şubesi Gala Programı ise Şube Başkanı Ümit Karaağaç ev sahipliğinde Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'in katılımıyla düzenlendi.





Etkinlikte Türk ve Japon kültürüne ait esintiler misafirlerle buluşturuldu. MÜSİAD Japonya programı kapsamında MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Selim Sar, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören, MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Ahmet Cihaner ve MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Yücel, bölgede temaslarda bulundu.







