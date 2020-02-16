MÜSİAD’dan turizmde büyüme çalıştayı

Toplantıda konuşan, Yeni Turizm Kaynaklarını Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, “Dünya Turizm Örgütü’ne göre önümüzdeki 20 yıl içerisinde turizm sektörü hızlı büyüme gösterecek sektör kabul edildi” dedi.

Muhammet Özeken

YÜZDE 14,2’LİK BÜYÜME

Turizm sektörünün dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi olduğunu söyleyen Özeken, “Türkiye turizmi, 2018 yılında yaklaşık 47 milyon turist ağırlayıp 30 milyar dolar gelir elde etti ki bu büyüme 2016’dan 2018’e geçerken yüzde 49 gibi rekor bir artışa tekabül etti. 2018 yılında yaklaşık 30 milyar dolarlık bir turizm geliri elde ettik. 2019 yılında da büyüme trendimiz devam etti. Yaklaşık yüzde 14 büyüyerek ve 52,5 milyon turist ağırlayarak dünyanın en fazla turist çeken 6. ülkesi unvanımızı pekiştirdik ve 35 milyar dolar gelir elde ettik. En fazla turizm geliri elde eden ülkelerde 14. sıradayız” diye konuştu.

HELAL ÜRÜNDE ÖNCÜ

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu ise helal turizm kavramının sadece ticari ve ekonomik açıdan değerlendirilmesinin yanlış olduğunu bu konuya vebal ve sorumluluk hissiyatıyla yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Bu konuda şu an için gayri müslimlerin helal sertifika ve belge konusunda öncülük yaptığına dikkati çeken Soylu, Helal Akreditasyon Kurumu olarak bu konuda öne çıkmayı ve kuralları koyan bir kurum olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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2,2 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM

Özeken, turizm sektörünün 2,2 milyon gibi bir istihdamı tek başına sağlayarak toplam istihdamın yaklaşık yüzde 7’sini oluşturduğunu konaklama tesisi itibarıyla da Türkiye’nin en önde gelen ülkeler arasında olduğunu söyledi. 700’ü 5 yıldızlı olmak üzere 5 bin civarı tesiste 1,5 milyon yatak kapasitesinin olduğunu belirten Özeken, “Dünyada 25 bini 5 yıldızlı olmak üzere 400 bine yakın konaklama tesisi var. Ve en önemlisi, öyle bir coğrafi konumumuz var ki, 60 ülke 4 saatlik uçuşla ülkemize ulaşabiliyor, bu da dünya nüfusunun yüzde 40’ı anlamına geliyor” diye konuştu.