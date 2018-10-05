Ekonomi Muzdaki tepki çeken logoya bakanlıktan açıklama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Muzdaki tepki çeken yerli logosuna ilişkin bakanlıktan açıklama

Muzdaki tepki çeken logoya bakanlıktan açıklama

Ticaret Bakanlığınca yerli üretim logosu uygulamasının başlaması sonrası yaşanan bazı suistimallere yönelik açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında ithal edilen ve Türkiye'de sadece ambalajlanarak piyasaya arz edilen ürünlere "Yerli Üretim" logosu kullanılamayacağı belirtildi. Bir mağazadaki ithal muzlara yerli üretim damgası vurulması tepkilere yol açmıştı.

Haber Merkezi IHA
İthal muzlara yerli üretim logosu etiketi konulmuştu.
İthal muzlara yerli üretim logosu etiketi konulmuştu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilerek, etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere "malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih" ile "üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret" hususlarının eklendiği hatırlatıldı.

Mevzuata uygun olmalı

Bu doğrultuda tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün Türkiye'de üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte "Yerli Üretim" logosu hazırlandığına işaret edilen açıklamada, bu logonun mevzuata uygun olarak kullanılmasında malın üretim yerinin tespitinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Yerli üretim logosunun esasları belli oldu
EKONOMİ
Yerli üretim logosunun esasları belli oldu

  • Açıklamada, "Yerli Üretim" logosunun perakende satışa konu hangi malların etiketleri üzerine yerleştirileceği hususu ile logonun kullanımına ilişkin usul ve esasların Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ" ile belirlendiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

İthal ve sadece Türkiye'de ambalajlanan ürünlere logo konulmayacak

"Düzenlemeyle Sanayi Sicil Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen işletmeler tarafından Türkiye'de üretilen malların, Türkiye'de üretilen el ve ev sanatları ürünleri ile Gümrük Kanunu'nun ilgili maddesinde sayılan ürünlerden (sanayi, gıda ve tarımsal ürünler ile madenler gibi) Türkiye'de elde edilen veya üretilen malların 'yerli üretim' sayılacağı kabul edilmiştir. Bu doğrultuda yurt dışından ithal edilen ve Türkiye'de sadece ambalajlanarak piyasaya arz edilen ürünler yerli üretim olarak kabul edilmeyecektir. Örneğin Rusya'dan ithal edilen pirincin Türkiye'de sadece ambalajlanarak satışa sunulmasının yerli üretim sayılmayacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca, sermayesi yabancı olmakla birlikte Türkiye'de yatırım yapan ve katma değer üreten üreticilerin de yerli sayılacağı göz önünde bulundurularak Türkiye’de elde edilen veya üretilen malların yerli üretim sayılması gerektiği değerlendirilmiştir. Diğer taraftan 'yerli üretim' kavramı ile 'yerli malı' kavramları farklı olup birbirlerinin yerine kullanılmamaktadır. Zira sermayesi yabancı olmakla birlikte Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için de fiyat etiketlerinde yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır."

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  • Bir mağazadaki muz kasasının etiketinde "muz ithal" ibaresinin yanında aynı zamanda yerli üretim logosu bulunması tepki gördü.
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