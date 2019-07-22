Mysoft Dijital Dönüşüm 3 yılda 5 kat büyümeyi hedefliyor

Hizmet verdikleri müşterilerin satış ve pazarlama faaliyetlerini güçlendirdiklerini kaydeden Mysoft Dijital Dönüşüm AŞ Genel Müdürü Hüseyin Şahin, şunları söyledi:

“Ülkemizde, özellikle B2B (kurumsaldan kurumsala) çalışan şirketlerin, yeni pazarlara ulaşmalarında zorlandıklarını gözlemliyoruz. Pazarlama için ciddi bütçeler harcamalarına rağmen, istedikleri hedef kitlelere uygun şekilde ulaşamıyorlar. Bunun nedeni, satış- pazarlama konusunda yürüttükleri stratejileri veya kullandıkları araçların yetersizliği olabiliyor. Mysoft Dijital Dönüşüm olarak, 10 yılı aşkın süredir satış-pazarlama alanında ciddi bir know-how danışmanlığı sunuyoruz. Firmalara sadece, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) programını vermiyoruz. Yurtiçi ve yurtdışında yeni pazarlara ulaşabilmelerinin danışmanlığını yapıyoruz. Hizmet verdiğimiz firmalara; kendi hedef kitlelerini nasıl belirleyecekleri ve bu hedef kitlelere nasıl bir aktivite yaparak pazar yeri oluşturabileceklerine dair danışmanlık desteği sunmaktayız. Özetle, firmaların satış-pazarlama konusunda izleyecekleri stratejik yol haritasını hazırlıyoruz ve süreci izleyecekleri araçları veriyoruz. Hem kendi çalışan ekiplerini, hem mevcut müşterilerini, hem de müşteri adaylarını nasıl izleyerek yöneteceklerinin planlarını oluşturarak ve süreçleri tarifleyerek, bu süreçlerin sonuçlarını da düzenli şekilde raporlamalarını sağlıyoruz” dedi.

Şirketler, mevcut ekiplerini ve iş fırsatlarını izlemede zorluklar yaşıyor

Firmaların mevcut ekiplerini ve iş fırsatlarını izlemede zorluklar yaşadığının altını çizen Mysoft Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Hüseyin Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ülkemizde, 2 milyonun üzerinde şirket bulunuyor ve her yıl ortalama 80 bin yeni firma kuruluyor. Şirketler, mevcut ekiplerini ve iş fırsatlarını izlemede zorluklar yaşıyorlar. Genellikle, kendi hedef kitlelerine dair, detaylı pazar çalışmalarının olmadığını da gözlemliyoruz. Mysoft olarak öncelikle, müşterilerimizin hedef kitlelerini hangi yöntemlerle nasıl oluşturacaklarını ve nasıl izlemeleri gerektiğini, müşteri bazında özel olarak çalışıyoruz. Ben, 28 yıldır sektörde üst düzey yöneticilik yapmaktayım ve firmaların temel başarısına dair özetle şunu söyleyebilirim. Firmaların temel başarısı; kendi hedef pazarlarını net olarak tespit edebilmeleri, hem rakiplerini, hem de kendilerinin pozisyonlarını net olarak görerek bunu yönetmelerinden geçiyor. Eğer işletmeler, hedef pazarlarını doğru tespit ederler ve rakiplerin durumunu net olarak izlerler ise, o zaman gerçekten büyüme stratejilerini rahatlıkla oluşturarak, iş süreçlerini etkin şekilde yöneteceklerdir” diye konuştu.