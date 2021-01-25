Ekonomi Enflasyon Raporu 28 Ocakta açıklanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Naci Ağbal enflasyon raporunu açıklayacak

Enflasyon Raporu 28 Ocak'ta açıklanacak

Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı 28 Ocak Perşembe günü yapılacak. Raporun tanıtımına yönelik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Haber Merkezi AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı amacıyla 28 Ocak Perşembe günü saat 10.30'da bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı bankanın internet sitesinde, resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

"Enflasyon Raporu 2020-IV" toplantısında enflasyonun, 2021 sonunda yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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