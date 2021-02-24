Ekonomi Nahcivan koridorunun hizmete girmesi Trabzonun talihini değiştirecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nahcivan koridorunun hizmete girmesi Trabzon'un talihini değiştirecek

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Nahcivan koridorunun hizmete girmesinin bölgenin talihini değiştireceğini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Albayrak Grubu tarafından 21 Kasım 2003 tarihinde 30 yıllık işletme hakkı devralınan liman geride kalan süre zarfında önemli projelerin de buluşma noktası haline geldi.
Albayrak Grubu tarafından 21 Kasım 2003 tarihinde 30 yıllık işletme hakkı devralınan liman geride kalan süre zarfında önemli projelerin de buluşma noktası haline geldi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Limanı’nı ziyaret ederek, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş’den bilgi aldı.

Ermiş, Osmanlı döneminde 1900’lü yılların başında bir ticaret şehri olan Trabzon’da 15-16 başkonsolosluk ve konsolosluk bulunduğuna dikkat çekerek, “Nahcivan koridorunun hizmete girmesi bu bölgenin talihini değiştirecektir. İran üzerinden uzun süren yol Nahcivan üzerinden çok kısalacaktır. Umarım Ermenistan’ı yönetenlerin uyum sağlaması halinde Kars Alican Sınır Kapısı üzerinden Erivan Bakü ve Hazar’ı geçerek Aktau veya Türkmenbaşı limanları üzerinden Orta Asya’ya en kısa yoldan ulaşmak mümkün olacaktır.

Halen yapımı devam eden Maçka ve Kop Dağı tünellerinin bitmesi halinde sınır kapılarına kış şartlarından etkilenmeden erişim sağlanacaktır.

"ŞEHRİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR TİCARİ FAALİYET"

Bu durumda Avrupa ile Asya veya Asya ile Avrupa arasındaki tır taşımacılığı Ro-Ro gemileri ile Trabzon Limanı üzerinden gerçekleşecek olup, liman ve şehrimiz için önemli bir ticari faaliyet ortaya çıkacaktır.

Osmanlı döneminde 1900’lü yılların başında bir ticaret şehri olan Trabzon’da 15-16 başkonsolosluk ve konsolosluk vardı. Buna etki eden en önemli faktör, Trabzon limanı ile bulunduğu stratejik konumu itibarı ile önemli bir transit ticaret merkezi konumundaydı.

"BORSAYA AÇILAN TEK LİMAN"

Bizler de geceli gündüzlü memleketimize hizmet sevdasıyla koşturuyoruz. Bizim en büyük lokomotif gücümüz Gümrük Bölge Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı’dır. Biz bir tavanın balığı olarak bu kadar teşkilatın olduğu sahada hiçbir problem yaşamadan yıllardır bu hizmeti birlikte sürdürüyoruz.

Liman faaliyetleriyle ilgili ve bağlantılı her kurum liman sahasında bulunmaktadır. Bu durum bizim için önemli bir ayrıcalık ortaya koymaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası 182 liman içinde borsaya açılmış olan Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. olarak öncelikle 2021 yılında mevziyi koruyarak 2 milyon ton yükün üzerine çıkmayı ve projelere ev sahipliği yapmayı hedeflemekteyiz” dedi.

  • Albayrak Grubu bünyesinde 17 yılı geride bırakan Trabzon Limanı, bu süre zarfında bölgenin en önemli ticaret noktalarından biri haline geldi.

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Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük limanı olan Trabzon Limanı'ndan yılda yaklaşık 1 milyon ton hububat Amerika başta olmak çeşitli ülkelere transfer ediliyor. Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Ermiş, "Trabzon Liman sahası içindeki Trabzon Serbest Bölgesi'ne gelen hububatın yüzde 70'i Amerika'ya, yüzde 10'u Kanada'ya, yüzde 20'si de Avrupa ülkelerine gönderiliyor"


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