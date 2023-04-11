Nakdi ücret desteği depremin yaşandığı 11 ilde çalışanlara nefes oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 11 ilde 2022 sonu itibariyle 3.2 milyon sigortalı bulunuyor. Yaklaşık 494 bini memur, 437 bini esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlardan oluşturuyor. Bir veya daha fazla işverene hizmet akdiyle çalışan sigortalı çalışan sayısı da 2.3 milyon olurken, stajyer, kursiyer, çıraklar bir ayda 10 günden az çalışanlar hariç olmak üzere uzun vadeli sigortalı çalışanların sayısı 1 milyon 880 bin düzeyinde bulunuyor.





Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya başta olmak üzere deprem illerinde çok sayıda sanayi tesisi, üretim bölgesi, hizmet sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalar bulunuyor.





Olağanüstü hal süresince bölgede uygulanacak işten çıkarma yasağı, nakdi ücret ve kısa çalışma desteklerinin süresi 22 Mayıs'ta bitecek.





Ancak 3 aylık uzatma yetkisinin de kullanılması bekleniyor. Türkiye İş Kurumu bölgeden gelen binlerce başvuruyu geciktirmeden işleme alıyor. Kısa çalışma ödeneği işverenin beyanı doğrultusunda uygunluk tespiti yapılmadan hesaplara yatırılıyor.





Çalışan sayısı sınırı yok





Sabah'ta yer alan habere göre; Kısa çalışma ödeneğine depremden etkilenen ve haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli oranda azaltan, faaliyetini tamamen veya kısmen geçici olarak durduran tüm işverenler başvurabiliyor. Kısa çalışmadan yararlanacak çalışanın son 4 aydır çalışıyor en az 600 gün işsizlik sigortası priminin yatırılmış olması gerekiyor.





Kısa çalışma ödeneğine başvuruda çalışan sınırı bulunmuyor. İşveren bütün çalışanları için başvurabilir. Kasa çalışma ödeneği için çalışan asgari ücretliyse son 12 aylık asgari ücrete bakılıyor.





Sağlık giderleri de karşılanıyor





Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı alamayanlar, ücretsiz izne çıkartılan veya işten çıkartılanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. Nakdi ücret desteği günlük 133.44 lira olup aylık 4 bin lira yatırılıyor. Nakdi ücret desteği için de İŞKUR'a başvurulması gerekiyor.





Deprem illerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin tedbirlerde Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili kılındı. Bu kapsamda yapılan harcamaların tamamı Kurum'un bütçesinden karşılanıyor. Bu illerde yaşayıp sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortası primlerini devlet karşılıyor.





Şubatta işsizlik yüzde 10





Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı. Yılın ikinci ayında, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayında Hanehalkı İşgücü Araştırması anket uygulaması, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadı, bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı yüzde 7.8 olarak belirlendi.





Şubat ayında bir önceki aya göre istihdam edilenlerin sayısı 361 bin azalarak 1 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı da 0.6 puan azalar yüzde 48.2 oldu.











