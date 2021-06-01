Ekonomi Nefes Kredisi bugün başlıyor 6 ay geri ödemesiz 200 bin TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nefes Kredisi bugün başlıyor: 6 ay geri ödemesiz 200 bin TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi döneminde zor zamanlar yaşayan esnafa can suyu olacak müjdesi Nefes Kredisi'ne başvurular bugün başlıyor. Nefes kredisine başvuranlar 6 ay geri ödemesiz 200 bin TL'ye kadar kredi çekebilecek. Peki Nefes Kredisi'ni hangi bankalar verecek? Nefes Kredisi'ne kimler başvurabilir? İşte detaylar…

Haber Merkezi AA
Nefes Kredisi bugün başlıyor: 6 ay geri ödemesiz 200 bin TL
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Nefes Kredi Paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde hayata geçiriliyor. Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

  • 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

Nefes Kredi Paketi'ne başvurular yarın başlıyor
EKONOMİ
Nefes Kredi Paketi'ne başvurular yarın başlıyor

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

Yarından itibaren başvuruların alınacağı söz konusu kredi paketine katılım sağlayacak bankalar ise TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak belirlenmişti.

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Üyelik belgesiyle bankalara başvurulacak

Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar, 1 Haziran'dan itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek.

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