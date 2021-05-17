Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan esnafa destek paketi müjdesi 3 bin lira hibe edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa destek paketi müjdesi: 3 bin lira hibe edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan önemli kararları tek tek açıkladı. Salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli işletmelere 5 bin ve 3 biner lira olmak üzere hibe desteği sağlanacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan esnafa destek paketi müjdesi: 3 bin lira hibe edilecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında gündeme ve esnafa dair önemli açıklamalarda bulunuldu.

Esnaflara yönelik yeni bir destek programın müjdesini kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnafımıza iki grup destek oluyoruz. Birinci grup kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul personel servisi, düğün salonu, öğrenci yurdu, hamamlar, kırtasiyeler, internet kafeler, lunaparklar gibi yerler yer almaktadır. Bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Bir kereye mahsus 5 bin ya da 3 bin TL hibe verilecek
OYNAT 02:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Bir kereye mahsus 5 bin ya da 3 bin TL hibe verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İlk grup esnafımıza bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamamlar yer alıyor. İkinci grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb. yer almaktadır. Bu gruba berberler, otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz' dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisat, hırdavat, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncak, kozmetik, camcı, çilingir, bakırcı, kalaycı, ayakkabı, konfeksiyon, zücaciye, tuhafiye ve kurs işletmeleri yer alacaktır.

Lokantalar, pastaneler, dondurma, berber, taksici, minibüsçü, otobüsçü, pazarcılar da bu gruba dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.

İki ayrı grup 1 milyon 384 binde fazla esnafa karşılıksız olarak veriyoruz. Tüccar, sanayici, büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında kolaylık sağlayacak yeni adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacak destek programlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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