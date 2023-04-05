|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Neova Katılım Sigorta depremin ardından DASK ve konut sigortasının önemine dikkat çekti

Sigorta sektörünün deprem nedeniyle toplamda 2,5 milyar Euro civarında hasar ödemesi yapması beklenirken, bölgede DASK sigortalılık oranı yaklaşık yüzde 50, konut sigortası oranı ise yüzde 20 civarında yer alıyor. Verilere göre, zorunlu deprem sigortasının (DASK) yanında konut sigortası yaptırmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

16:34 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu.

Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu.

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Neova Katılım Sigorta, afet bölgesinde yer alan sigortalılar ve depremzedeler için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyor. Deprem bölgesine yaptığı ayni ve nakdi yardımların yanı sıra şirket, bölgeden yaklaşık 100 milyon Euro tazminat beklentisi olduğunu, bunun da en hızlı şekilde karşılanacağını ve ödemelerin hızla devam ettiğini açıkladı.


“Hasar ödemelerini hızlandırarak bölgedeki sigortalılarımızın yaşadığı mağduriyetleri azaltmak için gayret gösteriyoruz”

Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti:

  • “13,5 milyon vatandaşımızın etkilendiği deprem felaketinin acısını çok derinden yaşadık. Depremin ilk gününden itibaren AFAD ile koordineli çalışarak ayni ve nakdi yardımları bölgeye ulaştırdık ve hala ulaştırmaya devam ediyoruz. Sektör olarak 2,5 milyar Euro civarında tazminat beklentimiz var. Şirketimizin yaşanan afetten dolayı yaklaşık 100 milyon Euro tazminat ödemesi yapacağını öngörüyoruz. Sektör olarak hasar ödemelerini hızlı yapmak için gereken gayreti gösteriyoruz.”

'Bu felakette konut sigortasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük'

Depremle birlikte konut sigortasının önemine de değinen Neciboğlu,
“Konut sigortası aslında DASK’ın devamı konumunda kritik bir koruma daha sağlıyor. Bilindiği üzere, ilgili kanunlarla 2000 yılından bu yana ev sahiplerinin DASK (zorunlu deprem sigortası) yaptırması zorunlu kılındı. DASK, sadece bina hasarını belirli bir tutara kadar ödüyor. Konut sigortası ise DASK’ın üzerine hem kalan bina teminatını ödüyor hem de poliçede yer alıyorsa, eşyalara gelen zararları da karşılıyor. Yaşadığımız felakette sadece binalar değil eşyalar da zarar gördü. Bu açıdan DASK ile beraber konut sigortasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ayrıca, DASK ve konut sigortasında yanlış m2 beyanlarından dolayı sigortalıların mağdur olduğu da bir diğer önemli konu. Bu vesileyle, mevcut poliçe sahipleri ve yeni konut sigortası yaptıracak herkese konutların gerçek m2 verilerini beyan etmelerini hatırlatıyoruz. Son olarak, bu depremde kasko sigortasının sadece trafik kazaları için değil, aynı zamanda deprem için de çok önemli olduğunu gördük. Poliçesinde deprem teminatı içeren kasko sigortası sahipleri, bu teminat sayesinde depremde hasar gören araçları için ödeme alabiliyorlar.”
dedi.


'Deprem bölgesinde kurduğumuz mobil ofislerimizle acentelerimizin yanındayız'

Depremin hemen ardından bölgedeki acentelerine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Neciboğlu,
“Depremden etkilenen acentelerimize mağduriyetlerini azaltmak için hızlıca avans komisyon ödemesi gerçekleştirdik. Depremden bir hafta sonra 3 adet mobil hizmet aracımızı acentelerimiz ve iş ortaklarımıza destek olmak amacıyla bölgeye gönderdik. 17 Mart itibarıyla bunlara mobil ofislerimiz de eklendi. Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yer alacak mobil ofislerimiz acentelerimiz ve tüm iş ortaklarımız için ofis olarak kullanılmak üzere hizmete alınmıştır. Bu amaçla mobil ofislere bilgisayar, yazıcı gibi donanımlar ekledik ve internet erişimi sağladık.”
diye konuştu.


#Neova
#Sigorta
#DASK
#Deprem
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.