Neova Katılım Sigorta depremin ardından DASK ve konut sigortasının önemine dikkat çekti

“Konut sigortası aslında DASK’ın devamı konumunda kritik bir koruma daha sağlıyor. Bilindiği üzere, ilgili kanunlarla 2000 yılından bu yana ev sahiplerinin DASK (zorunlu deprem sigortası) yaptırması zorunlu kılındı. DASK, sadece bina hasarını belirli bir tutara kadar ödüyor. Konut sigortası ise DASK’ın üzerine hem kalan bina teminatını ödüyor hem de poliçede yer alıyorsa, eşyalara gelen zararları da karşılıyor. Yaşadığımız felakette sadece binalar değil eşyalar da zarar gördü. Bu açıdan DASK ile beraber konut sigortasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ayrıca, DASK ve konut sigortasında yanlış m2 beyanlarından dolayı sigortalıların mağdur olduğu da bir diğer önemli konu. Bu vesileyle, mevcut poliçe sahipleri ve yeni konut sigortası yaptıracak herkese konutların gerçek m2 verilerini beyan etmelerini hatırlatıyoruz. Son olarak, bu depremde kasko sigortasının sadece trafik kazaları için değil, aynı zamanda deprem için de çok önemli olduğunu gördük. Poliçesinde deprem teminatı içeren kasko sigortası sahipleri, bu teminat sayesinde depremde hasar gören araçları için ödeme alabiliyorlar.”