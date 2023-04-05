Neova Katılım Sigorta depremin ardından DASK ve konut sigortasının önemine dikkat çekti

Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu.
Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Neova Katılım Sigorta, afet bölgesinde yer alan sigortalılar ve depremzedeler için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyor. Deprem bölgesine yaptığı ayni ve nakdi yardımların yanı sıra şirket, bölgeden yaklaşık 100 milyon Euro tazminat beklentisi olduğunu, bunun da en hızlı şekilde karşılanacağını ve ödemelerin hızla devam ettiğini açıkladı.
Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti:
- “13,5 milyon vatandaşımızın etkilendiği deprem felaketinin acısını çok derinden yaşadık. Depremin ilk gününden itibaren AFAD ile koordineli çalışarak ayni ve nakdi yardımları bölgeye ulaştırdık ve hala ulaştırmaya devam ediyoruz. Sektör olarak 2,5 milyar Euro civarında tazminat beklentimiz var. Şirketimizin yaşanan afetten dolayı yaklaşık 100 milyon Euro tazminat ödemesi yapacağını öngörüyoruz. Sektör olarak hasar ödemelerini hızlı yapmak için gereken gayreti gösteriyoruz.”