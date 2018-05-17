Antarktika'daki üs için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) ekibi, kurulması planlanan "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" için çalışmalar yapmak üzere 24 Şubat'ta Antarktika'ya hareket etmişti.

Bakan Özlü’den Antarktika'ya kurulacak bilim üssüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antarktika'dan gelen heyetin fizibilite raporunun hazırlandığını ifade eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından "Orada nereye üs kuracağımızı bu ay belirleyeceğiz . 2019'da gittiğimizde üssümüzü kuracağız" açıklamalarında bulundu.

Antarktika'dan heyetimiz geldi. Fizibilite raporu hazırlıyorlar. Orada nereye üs kuracağımızı bu ay belirleyeceğiz . 2019'da gittiğimizde üssümüzü kuracağız. — Faruk Özlü (@Dr_Faruk_Ozlu) 17 Mayıs 2018

"Bunu önceden Çin'de duyardık"

Bakan Özlü, 2018 yılının ilk çeyreğinde sanayi üretimi yüzde 9.8 büyüdüğünü vurgulayarak, "Bu bir rekordur. Bunu önceden Çin'de duyardık" dedi.

"Sanayide Yüksek Teknoloji Geçiş Programı'nı yürütüyoruz" diyen Özlü, "Geçen ilk çeyrekte imalat sanayi içerisinde yer alan yüksek teknolojili üründeki büyüme yüzde 17'dir. Bu da sanayide yüksek teknolojiye geçişin hızlandığını gösteriyor. 2018 sanayimiz için bir atılım yılı olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü, "Seçimden hemen sonra sanayide dijital dönüşümün yol haritasının açıklayacağız" açıklamasında bulundu.

"Takvime sadık gidiyoruz"

Yerli araba CEO'sunu gelecek hafta başında açıklamaya hazır olduklarını ifade eden Özlü, "Yerli araba takvimine sadık gidiyoruz" dedi.

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