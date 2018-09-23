Ekonomi Nevşehirin 6 ilçesinden 16 jeotermal kaynak ihalesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nevşehir'in 6 ilçesinden 16 jeotermal kaynak ihalesi

Nevşehir'de 16 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatlı saha için ihale yapılacak.

Haber Merkezi AA
Nevşehir
Nevşehir

Nevşehir'in 6 ilçesindeki 16 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatlı saha için ihaleye çıkılacak.

Nevşehir İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Arşiv: Jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası ihalesi.

Buna göre, Nevşehir'in Kozaklı, Ürgüp, Derinkuyu, Merkez, Avanos ve Acıgöl ilçelerinde yer alan 16 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatlı saha, açık teklif arttırma usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Alanları 485,58 hektarla 4 bin 999,99 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 33 bin 835,40 lira ile 272 bin 505 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 15 Ekim 2018 Pazartesi saat 11.00 ile 13.30 saatleri arasında, Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

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