EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
New York'un Times Meydanı'nda Türkiye'ye yatırım mesajı yayımlandı: Dünyanın bağlantı noktası

New York'un Times Meydanı'nda Türkiye'ye yatırım mesajı yayımlandı: Dünyanın bağlantı noktası

23:0022/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
Times Meydanı'nda 'Nexus of the World' (Dünyanın bağlantı noktası) mesajı.
Times Meydanı'nda 'Nexus of the World' (Dünyanın bağlantı noktası) mesajı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ülkenin potansiyelini tanıtmak amacıyla, New York'taki Times Meydanı'nda bulunan dijital panolarda dünyanın bağlantı noktası anlamına gelen 'Nexus of the World' mesajı yayımladı. Mesajda, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki konumuyla küresel pazarlara sunduğu erişim vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, New York'taki Times Meydanı'ndaki dijital panolarda dünyanın bağlantı noktası anlamına gelen "Nexus of the World" mesajını yayımladı.

Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu sağlamlaştırarak ileriye taşıyacak, katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımları çekmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ülkenin potansiyelini tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalarına yenisini ekledi.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin "Invest in Türkiye" ve dünyanın bağlantı noktası anlamına gelen "Nexus of the World" mesajları, New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki dijital panolarda yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, bu mesajlarla Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki konumuyla küresel pazarlara sunduğu erişimi vurguluyor. Güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomiye sahip Türkiye'nin yatırım süreçlerini kolaylaştırıcı reformları kararlılıkla hayata geçirdiği, derin, yetenekli ve rekabetçi bir yetenek havuzu sunmasının yanı sıra stratejik konumuyla küresel pazarlara erişim sağladığı belirtiliyor.

Mesajlar, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'un dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırladığı bu dönemde düzenli aralıklarla gösterilmeye devam edecek.


Türkiye'den dev adım: 4 büyük üs için anlaşma imzalandı rekor kıracak

Teknoloji ve ekonomi alanındaki gelişmeleriyle dünyanın gözde yatırım merkezlerinden biri haline gelen Türkiye'den bir hamle daha geldi. Enerjide "oyun değiştiren" olarak kabul edilen ve özellikle "yenilenebilir enerji" sektörünün büyümesini destekleyecek batarya teknolojilerinin, dünyada üzerinde en çok yatırım ve AR-GE yapılan alanlar arasında yer aldığını bildiren Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER) Başkanı Kadem Usta, Yakın zamanda Türkiye'de kurulması planlanan 4 batarya üretim tesisi için anlaşmalar imzalandığını duyurdu. Dünya genelinde batarya üretim kapasitesinin halihazırda 2,6 teravatsaat seviyesinde bulunduğunu bildiren Usta, 'Ülkemizin 2030 yılına kadar 80 gigavatsaat üretim kapasitesini aşacağını öngörüyoruz.' dedi.

TOGG'tan sonra Türkiye'nin ikinci yerli otomobili geliyor: 2025'te seri üretimde

HABAŞ Otomotiv, satın aldığı Kocaeli Şekerpınar'daki Honda'nın üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacak. Binekte sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretilmesi planlanıyor. Ayrıca binekte hibrit, plug-in hibtrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonun olacağı belirtildi. HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, HABAŞ'ın olarak 2021'in başında İzmir Çiğli'de önce AR-GE faaliyetlerine başladıklarını, Manisa'da organize sanayi bölgesinde 100 bin metrekarelik bir alanda seri üretim için fabrika kurduklarını ve söz konusu fabrikanın 2025'in başında seri üretime geçeceğini ifade etti. Urkun, "Toplam yatırım, eğer içerisine ticariyle birlikte binek otomobil yatırımını da koyarsanız yaklaşık 250-300 milyon avroları buldu. Toplam yatırımlar 1 milyar avroları bulabilir" dedi.

Çin otomobil devi düğmeye bastı! BYD Türkiye fabrikası için iş ilanları yayınladı: İşte ihtiyaç duyulan departmanlar

Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan, dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BYD, sosyal iş ağı platformu LinkedIn üzerinden Manisa ve İstanbul için personel ilanları yayımladı. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. İşte işe alım için verilen ilanlar ve ihtiyaç duyulan departmanlar...

#New York
#Türkiye
#yatırım
#bağlantı
#Times Meydanı

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tediyeler ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı! 2024 yılı ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu