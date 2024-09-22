New York'un Times Meydanı'nda Türkiye'ye yatırım mesajı yayımlandı: Dünyanın bağlantı noktası

HABAŞ Otomotiv, satın aldığı Kocaeli Şekerpınar'daki Honda'nın üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacak. Binekte sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretilmesi planlanıyor. Ayrıca binekte hibrit, plug-in hibtrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonun olacağı belirtildi. HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, HABAŞ'ın olarak 2021'in başında İzmir Çiğli'de önce AR-GE faaliyetlerine başladıklarını, Manisa'da organize sanayi bölgesinde 100 bin metrekarelik bir alanda seri üretim için fabrika kurduklarını ve söz konusu fabrikanın 2025'in başında seri üretime geçeceğini ifade etti. Urkun, "Toplam yatırım, eğer içerisine ticariyle birlikte binek otomobil yatırımını da koyarsanız yaklaşık 250-300 milyon avroları buldu. Toplam yatırımlar 1 milyar avroları bulabilir" dedi.