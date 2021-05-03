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Ekonomi Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
DÜNYA EKONOMİSİ

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında enflasyonda aylık bazda yüzde 1,68, yıllık bazda ise yüzde 17,14 artış oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,08 artış göstermişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %3,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %9,05 ile haberleşme, %10,21 ile eğitim ve %11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,31 ile ulaştırma, %22,27 ile ev eşyası ve %19,20 ile sağlık oldu.


Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %0,28 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,03 ile ev eşyası oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,56 ile sağlık ve %0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,%7,57 ile giyim ve ayakkabı, %2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,09 ile eğitim oldu.


Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarında mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşmişti.

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