Nisan ayında 11 bine yakın şirket ve kooperatif kuruldu

Açıklanan son verilere göre, nisanda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16, kooperatif sayısı yüzde 5,8 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 59 artarken, kooperatif sayısı yüzde 1,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,3 azaldı.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,5, kooperatif sayısı yüzde 14,8 yükselirken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14 düştü.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 125,9, kooperatif sayısında yüzde 5, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 31,9 artış oldu.

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Bayburt hariç tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 85,7'sini limited şirketler, yüzde 12,8'ini anonim şirketler, yüzde 1,5'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,8'i İstanbul, yüzde 9,7'si Ankara, yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu. Nisanda sadece Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 705'i ticaret, 1613'ü imalat ve 1116'sı inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 759'u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 444'ü inşaat, 250'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Nisanda kapanan şirket ve kooperatiflerin 737'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 306'sının inşaat, 286'sının ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

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Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 721'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 235'i inşaat, 176'sı imalat sektöründe.

Nisan ayında 163 kooperatif kurulurken, bunların 79'u konut yapı, 34'ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 27'si işletme kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1650 yabancı ortak sermayeli şirketin 136'sı Rusya, 120'si İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 142'si anonim, 1508'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 862'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 346'sı gayrimenkul acenteleri, 296'sı işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalışacak.

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Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,3'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

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