Nissan Avrupa'daki yeni modellerini 2030'a kadar tam elektrikli yapacak

Chery Omoda 5, Çinli otomobil üreticisi Chery tarafından üretilen bir kompakt SUV'dur. 2021 yılında tanıtıldı ve 2022 yılında satışa sunuldu. Omoda 5, iki motor seçeneği ile sunulmaktadır: 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor ve 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motor. Her iki motor da CVT şanzımanla eşleştirilmiştir. Peki Chery Omoda ne kadar? İşte Chery Omoda 5 fiyat listesi.