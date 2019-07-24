Ekonomi Nissan Motor 10 bin kişiyi işten çıkaracak
OTOMOTİV

Nissan Motor 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Nissan Motor 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Nissan Motor’un önümüzdeki birkaç yıl içinde 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracağı bildirildi. İşten çıkarmaların çoğu yurt dışı operasyonlarında gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi IHA
Nissan'ın dünya genelinde 130 bin çalışanı bulunuyor.
Nissan'ın dünya genelinde 130 bin çalışanı bulunuyor.

Japon otomotiv devi Nissan Motor’un, birkaç yıl içinde küresel anlamdaki operasyonlarını da kapsayacak şekilde 10 bin personelinin işine son vereceği öğrenildi.

Japonya kamu yayıncısı NHK’nın, otomotiv endüstrisi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, işten çıkarmaların çoğu yurt dışı operasyonlarında gerçekleştirilecek.

2018 mali yılında faaliyet karının önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 düştüğü öğrenilen Nissan Motor’un, ABD, Avrupa ve diğer büyük pazarlardaki satışların yavaşlayacağını öngördüğü için personel azaltma yolunu seçtiği kaydedildi. Ayrıca, Nissan’ın yurt dışı tesislerinde üretim verimliliğini artırmak için bir dizi inceleme gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi.

İTİBAR KAYBINA NEDEN OLDU

Nissan finansal kaygıların yanı sıra, şirketin yolsuzluk iddiaları ile tutuklanan eski Başkanı Carlos Ghosn’un yol açtığı itibar kaybına karşı da mücadele ediyor. Yolsuzluk skandalının ardından, Nissan’ın kurumsal yönetim sistemini yeniden inşa etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

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