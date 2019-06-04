Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Nissandan ilk tepki geldi Ortaklığı gözden geçiririz
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
OTOMOTİV

Nissan'dan Renault'a ilk tepki: Ortaklığı gözden geçiririz

Nissan'dan ilk tepki geldi: Ortaklığı gözden geçiririz

Fiat Chrysler ve Renault'nun geniş çaplı bir işbirliğine gitmek üzere birleşme görüşmelerine başlamasına Renault'un ortağı Nissan tavır koydu. Nissan CEO’su birleşme durumunda, Nissan’ın kendi çıkarlarını korumak için Renault ile ortaklığını gözden geçireceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Nissan fabrika
Nissan fabrika

Nissan CEO’su Hiroto Saikawa, Groupe Renault’nun Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşmesi durumunda, Nissan’ın kendi çıkarlarını korumak için Renault ile ortaklığını gözden geçireceğini söyledi.

Nissan CEO’su Hiroto Saikawa

Saikawa, FCA’nın, Renault, Nissan ve Mitsubishi’den oluşan ortaklığa katılmasının işbirliği alanları açacağını söyledi ve ekledi:

"Ancak sözü edilen öneri, tam bir birleşmeye öngörüyor ve gerçekleşmesi durumunda partnerimiz Renault'nun yapısını değiştirecek.

Bu durumda Renault ve Nissan arasındaki ilişkinin gözden geçirilmesini gerektirir.

"Renault ve FCA arasıdaki görüşmelerin, önerinin finansal maddeleri nedeniyle çıkmaza girdiği ileri sürülüyor.

Otomotivde heyecanlandıran gelişme: Birleşiyorlar mı?
EKONOMİ
Otomotivde heyecanlandıran gelişme: Birleşiyorlar mı?

Renault Fiat'ın birleşme teklifini inceliyor
EKONOMİ
Renault Fiat'ın birleşme teklifini inceliyor

Geri adım yok

Geri adım yok

Erdoğan, bayram namazı çıkışında S-400 sorusunu yanıtladı.
Yeni partiyeihtiyaç yok

Yeni partiye
ihtiyaç yok

​Bahçeli, son dönemlerin en çok tartışılan konusuna değindi.
64 terörist öldürüldü

64 terörist öldürüldü

Bakan Akar ve komutanlar geceyi komuta merkezinde geçirdi.
Ortaklık bitebilir

Ortaklık bitebilir

Renault'un Fiat ile yakınlaşmasına ilk tepki geldi.
Rakiplere <br>bayram tebriği

Rakiplere
bayram tebriği

Yıldırım, seçimdeki rakiplerinin bayramını kutladı.
Türkiye<br>insanlığın umudu

Türkiye
insanlığın umudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı.
Şehitlikte hüzün

Şehitlikte hüzün

Şehit ailelerine bayram sevinci uğramadı.

Milyonlar <br>bayramı unuttu

Milyonlar
bayramı unuttu

Suriye'de bayram sevinci yaşanmıyor.
35 kişi öldü

35 kişi öldü

Sudan'da ordu katliam gerçekleştirdi.
Sahtekarlar!

Sahtekarlar!

İmamoğlu'nun kampanya ekibi yalana doymuyor.
Enflasyonda<br>düşüş başladı

Enflasyonda
düşüş başladı

Merkez Bankası'nın faiz indirme beklentisi arttı.
2 günde 6 katliam

2 günde 6 katliam

PKK'nın saldırılarında 21 sivil hayatını kaybetti.
AP vekillerine <br>yakın markaj

AP vekillerine
yakın markaj

Türkiye dostu vekillere davetler gönderilecek.
Yaptırımlar <br>tek taraflı

Yaptırımlar
tek taraflı

Dönmez, ABD'nin İran yaptırımlarıyla ilgili konuştu.
Bayramda havalar nasıl olacak?

Bayramda havalar nasıl olacak?

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminleri açıkladı.
ATAK'tan gece atışı

ATAK'tan gece atışı

​Hakurk'ta teröristlerin üzerine mermi yağdırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.