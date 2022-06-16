Ekonomi Norveçten İngiltereye 1 milyar metreküplük ilave gaz
DÜNYA EKONOMİSİ

Norveç'ten İngiltere'ye 1 milyar metreküplük ilave gaz

Norveçli enerji şirketi Equinor, kış aylarında Birleşik Krallık'a 1 milyar metreküplük ilave doğal gaz göndereceğini bildirdi. İngiltere'ye halihazırda gönderilen yıllık 10 milyar metreküplük Norveç gazı 11 milyar metreküpe çıkmış olacak.

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Haber Merkezi AA
Norveçten İngiltereye 1 milyar metreküplük ilave gaz
Foto/arşiv

Şirketten yapılan açıklamada, Birleşik Krallık enerji şirketi Centrica ile bu kapsamda anlaşma imzalandığı ifade edildi.

Gelecek 3 kışı kapsayacak şekilde imzalanan anlaşma dahilinde İngiltere'ye halihazırda gönderilen yıllık 10 milyar metreküplük Norveç gazı 11 milyar metreküpe çıkarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Centrica Group Üst Yöneticisi Chris O’Shea, "Bu anlaşma ülke ve müşterilerimiz için iyi bir haber. Enerji güvenliğinin çok önemli olduğu bir zamanda, baskıyı hafifletmek ve zorlu bir kıştan önce biraz daha kesinlik sağlamak için üzerimize düşeni yapabildiğimiz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Equinor'un doğal gaz ve elektrikten sorumlu Başkan Yardımcısı Helge Haugane de jeopolitik olarak zorlu bir dönemden geçildiğini ve gaz talebinin arttığını vurguladı.

Haugane, şirket olarak Avrupa'ya daha fazla gaz gönderebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

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