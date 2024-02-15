Nvidia'nın piyasa değeri Amazon'un ardından Alphabet'i de geçti

Soğuk hava şartları araç motorlarını da etkiliyor. Motor ustalığı yapan İsmail Ünlüce, kış aylarında motor yağının donması nedeniyle sürüşe başlamadan önce aracı 5 dakikada rölantide tutmanın önemli olduğunu ve antifriz kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Radyatör gibi önemli parçaların dağılmaması için antifriz kullanımının önemli olduğunu ifade eden Ünlüce, bunun yanı sıra ortalama bin 500 lira olan yağ bakımının yaptırılmaması halinde meydana gelebilecek arızaların 30 bin lira gibi yüksek maliyetlere yol açabileceğine vurgu yaptı.