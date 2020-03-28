Ekonomi O firmaların listesi savcılıkta Bu detaylara dikkat etmek şart
TÜRKİYE EKONOMİSİ

O firmaların listesi savcılıkta: Bu detaylara dikkat etmek şart

Korona tedirginliğini fahiş zamlarla ranta dönüştürmeye çalışan fırsatçı firmalar adalete hesap verecek. Bakanlığı bünyesinde kurdukları şikâyet merkezinin stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamındaki süreci tamamladığını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “MASAK, 2 bin 547 firmanın hesaplarını inceledi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Korona tedirginliğini fahiş zamlarla ranta dönüştürmeye çalışan fırsatçı firmalar adalete hesap verecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan şikâyet merkezine şikâyet edilen stokçuluk ve karaborsacılar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’a bildirildi. İncelemesini tamamlayan MASAK, tespit ettiği binlerce firmanın listesini savcılığa bildirdi.

Konuyla ilgili bilgileri paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MASAK stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamında 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelediğini belirterek, "Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız” dedi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından bazı temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fırsatçılık yapan firmalara ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

FIRSATÇILARIN PEŞİNİ BIRAKMAYIZ

Bakanlığı bünyesinde kurulan şikâyet merkezinin, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamındaki süreci tamamladığını aktaran Albayrak, paylaşımında, "MASAK, 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız” ifadelerini kullandı.

İŞLEM HACİMLERİ ELE VERDİ

Albayrak’ın paylaşımında yer alan infografikte, yürütülen inceleme sürecinin detayları yer aldı. Buna göre, Kovid-19 nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin şikayetler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu ekiplerince ele alındı. Bu kapsamda, 2 bin 547 firma ve şahsın hesapları incelenirken, yurt içine yönelik 204 milyon liralık bankacılık işlemi, yurt dışına yönelik 370 milyon liralık satış tespit edildi. Bu süreçte 327 kişinin işlem hacmi yüksek bulundu.

LİSTELER SAVCILIKLARDA

İnceleme kapsamında e-ticaret firmaları üzerinden haksız satış yapan kişiler ve firmalarla ilgili tespitler yapıldı. Platformlar aracılığıyla yapılan fahiş fiyatlı satışlar raporlandı. Tüm dosyalar, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıklarına iletildi.

BU DETAYLARA DİKKAT

Bakanlığın paylaşımında, Halkbank tarafından sunulan Esnaf Destek Paketi’ne ilişkin detaylar da yer aldı. Buna göre, daha önce esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle Hazine faiz destekli kredi kullananlardan kredi borcu bitmiş olanlar doğrudan, kredi borcu devam edenler ise ortağı olduğu ESKKK kefaletiyle kredi kullanabilecek. Kredi taleplerinde SGK, vergi dairesi, icra dairesinden bilgi ve belgeler istenmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Bu krediden sadece esnaf ve sanatkar odalarına üye olanlar yararlanabilecek. Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti talep edilmiyor.

PAKET DOLANDIRICILARINA DİKKAT EDİN!..

Berat Albayrak
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından paylaşılan sözde “Esnaf Destek Paketi” bilgi notunun gerçeği yansıtmadığı da açıklandı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan uyarıda, bu tip paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Uyarıda, bu destek paketinden yararlanmak için daha önce KOSGEB gibi kurumlarda kredi kullanmamış olmak, SGK, vergi dairesi veya üçüncü kişilere haciz ya da borç kaydı bulunmamak, kredi çekebilecek düzeyde kredibiliteye (1300 üstü) sahip olmak ve ticari sicile üye olan herhangi bir işletmeye ortaklığı bulunmama gibi şartlar arandığı yönündeki paylaşımların doğru olmadığı vurgulandı.

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