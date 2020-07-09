O mesafe 5 saatten 2 saate düşüyor: Türkiye'nin en yükseği olacak "Botan Çayı Beğendik Köprüsü" için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 450 metre uzunluk ve 165 metre yüksekliğindeki köprünün 11 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılacağı törenle hizmete açılacağını bildirdi. Van’dan Siirt -Pervari arasındaki seyahat süresinin 5 saatten 2 saate düşeceğini belirten Karaismailoğlu, projenin terör örgütünün bölgede faaliyet göstermesini engelleyeceği için terör örgütü tarafından tehditlerle engellenmeye çalışıldığını anlattı.

"Yol, gelecek nesiller için yapılır"

Karaismailoğlu, “

” şeklinde açıkladı.

OYNAT 00:00 Türkiye için büyük müjde: 10 bin kişiye iş kapısı olacak 52 dev proje yolda Türkiye yeni bir yatırım sürecine giriyor. 52 proje yatırım için gün sayıyor. 17 ülkeden gelen yatırım talebi kimya ürünleri, demir çelik ve diğer metaller, enerji, motorlu taşıtlar ve ulaştırma araçları ile madencilik/taş ocakçılığı başta olmak üzere 18 farklı sektörü ilgilendiriyor. Projeler için beklenen adımlar 2021 ve 2022 yıllarında atılacak. Toplam yatırım bedeli 4 milyar dolar olan projelerin hayata geçirilmesiyle 10 binden fazla kişiye de iş kapısı açılmış olacak. BiP'te paylaş

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Bitlis’in Hizan ile Siirt’in Pervari ilçeleri arasında yapılan Türkiye’nin en yüksek köprüsü olma özelliğini taşıyan Beğendik Köprüsü, açılış için gün sayıyor. Bakan Adil Karaismailoğlu, Beğendik Köprüsü’nün 120 metrelik 2 adet kenar açıklığı ile toplam 450 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olduğunu belirtirken, 165 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek köprüsü olduğunu söyledi.

OYNAT 01:26 Dev proje 2016'da hayata geçiyor Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi?nin en önemli bölümü olan Körfez Geçiş Köprüsü?nde, ana kablo montajının devam ettiği ve tabliye montajına ise Aralık ayında başlanacağı belirtilerek, köprünün Mart 2016?da da ulaşıma açılacağı bildirildi. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Karaismailoğlu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Siirt’in Pervari ilçesinin; Şırnak, Bitlis ve Van arasında köprü konumunda olduğunu ve Beğendik Köprüsü’nün yapımının bu nedenle büyük önem taşıdığını anlattı. Beğendik Köprüsü’nü de içinde barındıran 72 kilometrelik Küçüksu-Hizan Ayrımı - Pervari İl Yolu’nun 11 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılacağı törenle hizmete açılacağını bildiren Karaismailoğlu, proje ile Pervari’nin ulaşım standardının yükseleceğini ve çevre illere yüksek standartlı bir yolla bağlanacağını vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, 2014 yılında yapım çalışmalarına başlanan Beğendik Köprüsü’nün 210 metre orta açıklığı ile Dengeli Konsol sistemiyle Türkiye’nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olduğunun da altını çizdi.

1 milyar 510 milyar liralık yatırımProjenin Küçüksu-Pervari Yolu’nun kapasitesini artıracağını ve trafik güvenliğini sağlayacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamlanması ile bölgenin sosyoekonomik gelişiminin hız kazanacağının altını çizdi. Projenin 1998 yılında yapımına başlandığını ve 1 milyar 510 milyar liralık yatırımla tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, “Bu proje bölge halkı için büyük öneme sahip. Mevcut yolun çok büyük bir bölümü stabilize yol ve çok büyük bir rakımda dağları dolaşarak gidiyor. Hem çok tehlikeli hem de çok uzun bir yol. Projeyi mevcut yolun daha aşağısında tamamladık ve köprülerle tünellerle yolun güvenliğini ve konforunu artırdık. Proje sayesinde Van’da Pervari’ye 5 saati bulan seyahat süresini 2 saate kadar düşürmüş olduk” dedi.