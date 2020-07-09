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Ekonomi O mesafe 5 saatten 2 saate düşüyor Türkiyenin en yükseği olacak "Botan Çayı Beğendik Köprüsü" için geri sayım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

O mesafe 5 saatten 2 saate düşüyor: Türkiye'nin en yükseği olacak "Botan Çayı Beğendik Köprüsü" için geri sayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan dev projeler tek tek hayata geçmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü’nün hizmete açılacağını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, 450 metre uzunluk ve 165 metre yüksekliğindeki köprünün 11 Temmuz’da Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılacağı törenle hizmete açılacağını bildirdi.

Söz konusu proje ile Van'dan Siirt -Pervari arasındaki seyahat süresi beş saatten iki saate düşecek.

Haber Merkezi İHA
Dev proje cumartesi günü hizmete sunulacak.
Dev proje cumartesi günü hizmete sunulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 450 metre uzunluk ve 165 metre yüksekliğindeki köprünün 11 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılacağı törenle hizmete açılacağını bildirdi. Van’dan Siirt -Pervari arasındaki seyahat süresinin 5 saatten 2 saate düşeceğini belirten Karaismailoğlu, projenin terör örgütünün bölgede faaliyet göstermesini engelleyeceği için terör örgütü tarafından tehditlerle engellenmeye çalışıldığını anlattı.

"Yol, gelecek nesiller için yapılır"

Karaismailoğlu, “Yol, ticaret yapmak için olduğu kadar insanları birleştirmek için, kardeşliği, birliği, beraberliği pekiştirmek için yapılır. Yol, medeniyet için yapılır, gelecek nesiller için yapılır. Terör örgütleri de bu birliği, bu kardeşliği, daha medeni güçlü bir Türkiye’yi istemedikleri için bu projenin hayata geçmesine engel olmak istiyor. Çünkü, yolunuz yoksa, eliniz kolunuz bağlı demektir. Yolunuz yoksa; ulaşamıyorsanız, erişemiyorsanız muasır medeniyetten bahsedemezsiniz. Turizmden, ticaretten bahsedemezsiniz. Bırakın küresel ölçekte rekabet etmeyi, kendi insanınızın refahını bile sağlayamazsınız. 11 Temmuz’da hizmete girecek bu proje de bölgede hem ekonomik kalkınmayı sağlayacak hem de birliği beraberliği artıracak

” şeklinde açıkladı.

Türkiye için büyük müjde: 10 bin kişiye iş kapısı olacak 52 dev proje yolda
OYNAT 00:00
Türkiye için büyük müjde: 10 bin kişiye iş kapısı olacak 52 dev proje yolda
Türkiye yeni bir yatırım sürecine giriyor. 52 proje yatırım için gün sayıyor. 17 ülkeden gelen yatırım talebi kimya ürünleri, demir çelik ve diğer metaller, enerji, motorlu taşıtlar ve ulaştırma araçları ile madencilik/taş ocakçılığı başta olmak üzere 18 farklı sektörü ilgilendiriyor. Projeler için beklenen adımlar 2021 ve 2022 yıllarında atılacak. Toplam yatırım bedeli 4 milyar dolar olan projelerin hayata geçirilmesiyle 10 binden fazla kişiye de iş kapısı açılmış olacak.




  • Bitlis’in Hizan ile Siirt’in Pervari ilçeleri arasında yapılan Türkiye’nin en yüksek köprüsü olma özelliğini taşıyan Beğendik Köprüsü, açılış için gün sayıyor. Bakan Adil Karaismailoğlu, Beğendik Köprüsü’nün 120 metrelik 2 adet kenar açıklığı ile toplam 450 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olduğunu belirtirken, 165 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek köprüsü olduğunu söyledi.

Dev proje 2016'da hayata geçiyor
OYNAT 01:26
Dev proje 2016'da hayata geçiyor
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi?nin en önemli bölümü olan Körfez Geçiş Köprüsü?nde, ana kablo montajının devam ettiği ve tabliye montajına ise Aralık ayında başlanacağı belirtilerek, köprünün Mart 2016?da da ulaşıma açılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Karaismailoğlu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Siirt’in Pervari ilçesinin; Şırnak, Bitlis ve Van arasında köprü konumunda olduğunu ve Beğendik Köprüsü’nün yapımının bu nedenle büyük önem taşıdığını anlattı. Beğendik Köprüsü’nü de içinde barındıran 72 kilometrelik Küçüksu-Hizan Ayrımı - Pervari İl Yolu’nun 11 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılacağı törenle hizmete açılacağını bildiren Karaismailoğlu, proje ile Pervari’nin ulaşım standardının yükseleceğini ve çevre illere yüksek standartlı bir yolla bağlanacağını vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, 2014 yılında yapım çalışmalarına başlanan Beğendik Köprüsü’nün 210 metre orta açıklığı ile Dengeli Konsol sistemiyle Türkiye’nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olduğunun da altını çizdi.

  • 1 milyar 510 milyar liralık yatırımProjenin Küçüksu-Pervari Yolu’nun kapasitesini artıracağını ve trafik güvenliğini sağlayacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamlanması ile bölgenin sosyoekonomik gelişiminin hız kazanacağının altını çizdi. Projenin 1998 yılında yapımına başlandığını ve 1 milyar 510 milyar liralık yatırımla tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, “Bu proje bölge halkı için büyük öneme sahip. Mevcut yolun çok büyük bir bölümü stabilize yol ve çok büyük bir rakımda dağları dolaşarak gidiyor. Hem çok tehlikeli hem de çok uzun bir yol. Projeyi mevcut yolun daha aşağısında tamamladık ve köprülerle tünellerle yolun güvenliğini ve konforunu artırdık. Proje sayesinde Van’da Pervari’ye 5 saati bulan seyahat süresini 2 saate kadar düşürmüş olduk” dedi.

Dev projede sona doğru: Yusufeli Barajı 2.5 milyon kişiye ışık olacak
FOTOĞRAF 24
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Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.
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275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
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erin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatının yüzde 90'ı tamamlandı.
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Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gövdenin yüzde 78'i tamamlanıp, 3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü de gerçekleştirildi. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.
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Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Sezai Yıldız, Yusufeli Barajı santral binasının yüzde 90’ının tamamlandığını ve yıl sonunda tüm imalatların biteceğini açıkladı.
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Yıldız, Yusufeli Barajı’nın faydaya dönüştüğü yer olan santral binası, yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde olan bir yapıdır. 558 megavat kurulu güce sahip bir tesisimiz olacak. Şu anda santral binamızda beton imalatlarının yüzde 90’ı tamamlandı.
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Santral binasının motor kısmının imalatları devam ediyor. Devamında da ikinci faz imalatlarımız devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla bütün imalatlarımızı tamamlayıp inşallah barajımızda su tuttuktan sonra elektrik enerjisi üretmeye başlayacağız. Santral binasında toplamda 250 personel geceli gündüzlü vardiyalı bir şekilde çalışıyor.
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Bu yılın sonunda santrali tamamen bitirmeyi planlıyoruz. 8 aylık bir su tutma prosedürünün akabinde burada yaklaşık 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılayacak bir elektrik enerjisi üretmeye başlanacak” dedi.
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Dev projede sona doğru: Yusufeli Barajı 2.5 milyon kişiye ışık olacak
Artvin Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Baraj inşaatı kapsamında yer altına inşa edilen 558 megavat kurulu güce sahip hidroelektrik santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.


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