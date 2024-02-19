Ocak ayında 113 bine yakın üretim: Her 10 araçtan 7'si dünya yollarında

Tesla'nın son modeli Cybertruck, bazı kullanıcılar tarafından yağmura maruz kaldıktan sonra paslanma sorunu yaşadığı iddialarıyla gündemde. Bu iddialar, aracın özellikle dış yüzey malzemesi olan paslanmaz çelikle ilgili tartışmalara neden oluyor. Tesla, Cybertruck'ın dayanıklılığı ve paslanmaz özellikleri konusunda öne çıkaran bir tasarım sunmuştu. Ancak, bazı kullanıcılar yağmur etkisiyle ortaya çıkan paslanma durumlarına dair endişelerini dile getiriyor. Bu durum, Cybertruck'ın performansı ve dayanıklılığıyla ilgili daha geniş bir tartışmanın fitilini ateşliyor. Tesla şu ana kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.