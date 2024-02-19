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Ekonomi

Ocak ayında 113 bine yakın üretim: Her 10 araçtan 7'si dünya yollarında

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de ilk ayda 112 bin 737 taşıt üretilirken, bunun 76 bin 710'u yurt dışına gönderildi. Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 19,1'ini karşılayan Sakarya, ürettiği 19 bin 90 aracın 14 bin 661'ini yurt dışına sattı

12:15 - 19/02/2024 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ocak ayında Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 19,1'ini karşılayan Sakarya ise ürettiği 19 bin 90 aracın yüzde 76,8'ine denk gelen 14 bin 661'ini dış piyasaya sattı. Bir başka ifadeyle, ocak ayında üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi.


Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapan Sakarya, ocakta 14 bin 840 otomobil, 141 midibüs, 38 otobüs, 47 küçük kamyon, 4 bin 24 traktör olmak üzere toplamda 19 bin 90 araç üretti. Buna göre kentte, günde ortalama 616 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.


Toyota ürettiği 14 bin 840 otomobilin 13 bin 48'ini, Otokar 226 midibüs, otobüs ve küçük kamyonun 62'sini, TürkTraktör ise 4 bin 24 aracın 1551'ini yurt dışına gönderdi.




#İhracat
#Ocak Ayı
#otomotiv
#Otomotiv Sanayii Derneği
#Sakarya
#üretim
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