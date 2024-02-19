Ocak ayında 113 bine yakın üretim: Her 10 araçtan 7'si dünya yollarında

Ocak ayında Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 19,1'ini karşılayan Sakarya ise ürettiği 19 bin 90 aracın yüzde 76,8'ine denk gelen 14 bin 661'ini dış piyasaya sattı. Bir başka ifadeyle, ocak ayında üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi.
Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.
Toyota ürettiği 14 bin 840 otomobilin 13 bin 48'ini, Otokar 226 midibüs, otobüs ve küçük kamyonun 62'sini, TürkTraktör ise 4 bin 24 aracın 1551'ini yurt dışına gönderdi.