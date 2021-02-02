Ocak ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 267 milyon 427 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 267 milyon 427 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

KİMYEVİ MADDELER İKİNCİ SIRADA

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 647 milyon 917 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 523 milyon 136 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı yüzde 13,4 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

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Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda ocakta, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,1'lik artışla 11 milyar 116 milyon 936 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1 yükselişle 2 milyar 63 milyon 951 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 7,4 artışla 353 milyon 423 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

İhracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke 1 milyar 455 milyon dolarla Almanya, 933 milyon dolarla ABD, 864 milyon dolarla İtalya, 814 milyon dolarla Birleşik Krallık, 737 milyon dolarla Fransa oldu.

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Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracat yüzde 0,4 artışla 6,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 42,9 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de topladığında, Avrupa kıtasının ocak ayı ihracatındaki payı yüzde 55,5 oldu.

Ocak ayında, diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2 milyar 798 milyon dolar, Afrika kıtasının tamamına 1 milyar 301 milyon dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1 milyar 115 milyon dolar, Kuzey Amerika’ya ise 1 milyar 11 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ocak ayında 52 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla 5 milyar 740 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 142 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 104 milyon dolarla Kocaeli, 794 milyon dolarla İzmir, 671 milyon dolarla Gaziantep oldu.

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En dikkat çekici artışlar, yüzde 268 artışla 17 milyon dolara ulaşan Kastamonu, yüzde 170 artışla 17,4 milyon dolar ihracat yapan Adıyaman, yüzde 96 artışla 66 milyon dolarlık ihracata imza atan Şırnak’ta oldu.