Ekonomi OECD Türkiyenin büyüme tahminini yüzde 5,7den yüzde 8,4e çıkardı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı

Türkiye'nin ekonomi alanındaki olumlu ilerleyişi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak OECD yayınladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 8,4'e yükseltirken, 2022 büyüme tahmini ve enflasyon öngörüsünü de yeniledi.

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OECD Türkiyenin büyüme tahminini yüzde 5,7den yüzde 8,4e çıkardı
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Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), 'Ara Dönem Ekonomik Görünüm 2021' raporunu yayımladı. Kurum, raporda Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5.7'den yüzde 8.4'e çıkardı. Sene sonu enflasyon tahminini yüzde 16'dan yüzde 17.8'e yükseltti.

  • 2022 için Türkiye büyüme tahminini yüzde 3.4'ten 3.1'e düşüren OECD, 2022 enflasyon beklentisini de yüzde 12,8'den 15,7'e çıkardı.

Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre; Küresel ekonomiyle ilgili değerlendirmelerin yer aldığı raporda OECD destekleyici para politikalarının devam ettirilmesi gerektiğini, ancak enflasyonun hedefi ne kadar aşmasının hoş görüleceği, para politikasında normalleşmeye doğru adımların zamanlaması ve dizilimi konusunda net bir yönlendirme ortaya konması gerektiğini de vurguladı.

TÜRKİYE LİSTEDE YERİNİ KORUYOR

Türkiye OECD'nin ara dönem ekonomik görünüm raporunun yansıdığı büyüme tahmini listesinde Çin'den sonraki yerini koruduğu görüldü. Aynı zamanda OECD, 2022 enflasyon beklentisini de yüzde 12,8'den 15,7'e çıkardı.

Türkiye güçlü büyüyecek
EKONOMİ
Türkiye güçlü büyüyecek

FITCH, TÜRKİYE İÇİN 2021 BEKLENTİSİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini eylül ayında yayınladığı raporla yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye çıkarmıştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkarmıştı.

JP MORGAN, 2021 BÜYÜME TAHMİNİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETMİŞTİ

JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3,4 seviyesinde tuttu.

Goldman Sachs da Türkiye için 2021 gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e yükseltti.

Türkiye ekonomisinde rekor büyüme: İkinci çeyrekte yüzde 21'i aştı
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Türkiye ekonomisinde rekor büyüme: İkinci çeyrekte yüzde 21'i aştı

IMF, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNLERİNİN ARTTIĞINI BİLDİRMİŞTİ

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini daha önce bu yıl için yüzde 6 ve 2022 için yüzde 3,5 olarak açıklamıştı.

Uluslararası Para Fonu ise (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz ayı güncellemesinde, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,8 ve 2022'de yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

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