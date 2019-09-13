Ekonomi OGMye 5 bin personel alımı için başvurular başladı
ANKARA İŞ DÜNYASI

OGM'ye 5 bin personel alımı için başvurular başladı! OGM iş başvurusu nasıl yapılır?

OGM'ye 5 bin personel alımı için başvurular başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) yapacağı yaklaşık 5 bin personel alımı için başvuru süreci başladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, OGM'ye alınacak personelden bin 146'sı mülakat ve uygulama sınavı yapılmadan, KPSS puan sıralaması esas alınarak, adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlayarak yerleştirilecek.

  • Bu kategoride alımı yapılacak sözleşmeli personel listesinde 10 orman endüstri mühendisi, 7 bilgisayar mühendisi, 9 makine mühendisi, 5 elektronik mühendisi, 12 inşaat mühendisi, 7 yazılım mühendisi, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant, 1 tekniker, 708 büro personeli, 200 ön lisans mezunu destek personeli ve 100 ortaöğretim mezunu destek personeli bulunuyor. Dün başlayan başvuru süresi 23 Eylül'de sona erecek.

Diğer yandan, bin 150 sözleşmeli orman mühendisi, 2 bin 700 sözleşmeli orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3 bin 850 personelin alımı da "KPSS puanı ve uygulamalı sınav" usulüyle yapılacak.

Zorlu arazi ve ekstrem iklim koşullarında orman yangını ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere birçok tehlikeli görevi ifa edecek bu personelin teknik bilgisi, yöneticilik yeteneği, fiziki yeterliliği, arazi çalışmalarına uyum kabiliyetini kapsayan uygulamalı sınav yapılacak. Sınavların her aşaması görsel olarak kayıt altına alınacak.

  • Meslek örgütleri (Orman Mühendisleri Odası), sendika (yetkili memur sendikası) ve sivil toplum kuruluşu (Orman Muhafaza Memurları Derneği) temsilcilerinden oluşacak 3 kişilik heyet, sınav yerlerinde sınava müdahale etmeksizin gözlemci olarak bulunabilecek. Adaylardan, alım yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar kişi çağrılacak. Bu kategorideki müracaatlar, 24 Eylül-7 Ekim döneminde yapılacak.
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