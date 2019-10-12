Okul taşıtlarına yönelik kritik yaş düzenlemesi

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde araç yaşlarına ilişkin çok önemli bir değişikliğe gidildi.

2021'E KADAR YAŞ ŞARTI ARANMAYACAK

Yapılan düzenleme ile, 2019 ve 2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, muayeneden geçmiş olması kaydıyla yaş sınırı 1/7/2021 tarihine kadar aranmayacak.

12 YAŞINI AŞMIYORDU

Mevcut yönetmelikte, okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşlarının 12 yaşından küçük olmalısı yönünde şart bulunurken, taşıtların yaşı ise fabrikadan imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanıyordu.

Türkiye genelinde 5 bin korsan servis olduğu düşünülüyor.

DANIŞTAY'A TAKILMIŞTI

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Kolu Kamu Çalışanları Sendikası'nın açtığı dava sonrası Danıştay 8. Dairesi 2010 yılında aldığı karar ile, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, okul servis araçlarının yaş sınırlamasını 12'den 20'ye yükseltilen ve servis aracında bulunması zorunlu rehber personelin yaşı ve tahsil seviyesinin düşüren hükümlerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu.

EKONOMİ 5 ilden İstanbul’a korsan servis

Kararda; düzenleme talebinin araç yaşı ve rehber personelin niteliklerinin değiştirilmesini zorunlu kılacak, objektif, yeterli inceleme ve araştırmaya dayalı olmadığı sonucuna ulaşıldığına dikkat çekilmişti.

35 BİN OKUL SERVİS ARACI VAR

Türkiye'deki okul servisi sayısı 35 bini buluyor. İstanbul'da toplam 5 bin 249 okul, 2 milyon 666 bin öğrenci, 17 bin de okul servisi var.