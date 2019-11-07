Ekonomi Önce sazan balığı yedi, ardından eyvah dedi 140 bin TLye sattığı otomobilin parasını alamadı
ANTALYA OTOMOTİV

Önce sazan balığı yedi, ardından ‘eyvah’ dedi

Önce sazan balığı yedi, ardından ‘eyvah’ dedi: 140 bin TL'ye sattığı otomobilin parasını alamadı

Antalya’da inşaat mühendisi Mehmet Ata Ağırman (38), kanser hastası ablasının tedavisini karşılamak için sattığı 140 bin TL değerindeki otomobilinin parasını alamadığını ileri sürerek dolandırıldığını iddia etti. Sadece elinde aracın değerinde senet kaldığını ve otomobilini satmadan önce de şüphelilerin kendisine sazan balığı yedirdiğini belirten Ağırman, “Balığı yerken ‘ne güzel’ dedik, kaçtıklarında ise amcaoğlumla birbirimize baktık ve ‘eyvah’ dedik. Özellikle o balığı ısmarlamaları manidar diye düşünüyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Antalya’da inşaat mühendisi Mehmet Ata Ağırman, 140 bin TL değerindeki otomobilinin satışı sırasında dolandırıldı.
Antalya’da inşaat mühendisi Mehmet Ata Ağırman, 140 bin TL değerindeki otomobilinin satışı sırasında dolandırıldı.

Olay, 5 Nisan Cuma günü Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Uzun süredir yurt dışında çalışan inşaat mühendisi Mehmet Ata Ağırman (38), kanser hastası ablası için 2018 model aracını satmak istedi. Ağırman, emlakçı tanıdığının vasıtasıyla Denizli’de yaşayan 3 kişi ile telefonda görüşerek 140 bin TL karşılığında anlaştı.

İddiaya göre, Antalya’ya davet ettiği şahıslar kente geldiklerinde, kooperatiften kredi çekeceklerini söyleyip, satışın Denizli’nin Çivril ilçesinde olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Ağırman, yanındaki akrabası ve şahıslarla birlikte Çivril ilçesine geldi.

İHA
Antalya’da inşaat mühendisi Mehmet Ata Ağırman (38), kanser hastası ablasının tedavisini karşılamak için sattığı 140 bin TL değerindeki otomobilinin parasını alamadığını ileri sürerek dolandırıldığını iddia etti.
  • Noter satışı öncesi şahıslar, Ağırman’ı balıkçı lokantasına götürerek sazan balığı yedirdi, ardından 140 bin TL değerinde senet verdi ve kendi aralarında bir de sözleşme imzaladılar. Daha sonra notere giden Ağırman, aracının satışını gerçekleştirdi ancak yine iddiaya göre şahıslar, paranın havale yöntemiyle hesabına yatacağını söyleyip akaryakıt istasyonunda ihtiyaç molası verdikleri sırada kaçtı. Dolandırıldığını düşünen Ağırman, polise giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

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“WC’den çıktığımda kaçmışlardı”

Başında geçenleri anlatan Ağırman, “Denizli’den çıktık, ‘para’ deyince, ‘hesabına gelecek’ dediler ve Antalya’ya kadar bizi getirdiler. Mesai saati dolmasına yakın para yatmayınca geri dönüp arabayı geri almak istedik. Yanımızdaki şahıslarla birlikte tekrar Denizli’ye dönüyorduk. Bir akaryakıt istasyonunda ‘WC’ye gideceğiz’ dediler. Biz de indik onlarla beraber. Daha sonra şüphelenip dışarıya çıktığımda arabayı bile göremedim, kaçmışlardı.

Ardından polise şikayetçi olduk. Evraklarımızda senet olunca polis, olay dolandırıcılıktan çıkıp ticarete dönüştüğünü söyledi. Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğüne gidip şikayetçi olduk. Çivril Mahkemesi aracıma tedbir koydurdu. Şu anda soruşturma devam ediyor. Senette ismi olan şahsın yaşadığı adrese kadar gittik ve orada yoktu. Süreç çok yavaş ilerliyor. 7 ayı geçti henüz arabamın yakalanma kararı çıkmadı” dedi.

İHA
Mehmet Ata Ağırman, emlakçı tanıdığının vasıtasıyla Denizli’de yaşayan 3 kişi ile telefonda görüşerek 140 bin TL karşılığında anlaştı.

“Ablam olayı duyunca daha da kötüleşti”

Olay sonrası hasta ablasının olayı duyduktan sonra üzülerek daha da kötüleştiğini belirten Ağırman, “Kanser ablamızın tedavisi için aracımızı satalım dedik, bu olayı duyunca daha çok kötüleşti. Ablamın sağlığı için hakkımızı aramaya devam edeceğim” diye konuştu.

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"Yerken ‘ne güzel’, sonrasında ‘eyvah’ dedik”

  • Şahısların sazan balığı yedirmesini de manidar bulduğunu sözlerine ekleyen Ağırman, “Sazan balığı yedirince kafamız karıştı. Acaba bunlar, ‘Sazanları yakaladık’ diye bir mesaj mı verdiler diye düşündük. Balığı yerken ‘ne güzel’ dedik, akaryakıt istasyonundan kaçtıklarında amcaoğlumla birbirimize baktık ve ‘eyvah’ dedik. Özellikle o balığı ısmarlamaları manidar diye düşünüyorum” diye konuştu.

İHA
Sadece elinde aracın değerinde senet kaldığını ve otomobilini satmadan önce de şüphelilerin kendisine sazan balığı yedirdiğini belirten Mehmet Ata Ağırman, 'Balığı yerken ‘ne güzel’ dedik, kaçtıklarında ise amcaoğlumla birbirimize baktık ve ‘eyvah’ dedik. Özellikle o balığı ısmarlamaları manidar diye düşünüyorum' dedi.

Yazdığı notla dolandırıcıları yakalattı
FOTOĞRAF 8
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Merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde yaşayan Hicran Kırkbey (63), 28 Şubat'ta kendisini arayarak komiser olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kandırıldı.
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Dolandırıcılara 35 bin lirasını kaptıran kadın, büyük üzüntü yaşayarak bir daha kandırılmamak için kartona yazdığı Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma notunu ev telefonunun önüne koydu.
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Bu olaydan günler sonra ev telefonundan arayan ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya inanmış gibi davranan kadın, yaklaşık 50 bin lira değerinde altını olduğunu söyleyerek zanlıyı evine çağırdı.
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Kırkbey, evine gelen Hakan K. ve İbrahim K'yi 2 oğluna yakalattı. Polise teslim edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Kırkbey, gazetecilere, telefon dolandırıcısının kendisini komiser olarak tanıttığını, 4 çocuğum var, şehit ağabeyiyim, onların üstüne yemin ederim biz size yardım edeceğiz. demesi üzerine zanlıya inandığını söyledi.
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Dolandırıldıktan sonra uzun süre kendine gelemediğini anlatan Kırkbey, kartona yazdığı Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma notunu ev telefonunun önüne koyduğunu dile getirdi.
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Kırkbey, bir süre sonra evini başka bir dolandırıcının aradığını belirterek, Dolandırıcıya kasada 50 bin liralık altınım olduğunu söyledim. Kasayı açıyor gibi düşünmesi için odun sobasının kapağını açıp kapattım. Daha sonra altını almak için eve çağırdım. İki kişi almaya geldi. dedi.
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Ardından Gelenleri oğlum kapıda üstüne atladı, yakaladı. Polise haber verdik. Onlara, 'Ben senin için ağlıyorum. Sen benim evimi yıkmaya gelmişsin, ama ben senin için ağlıyorum, yapmayın bunu.' dedim. şeklinde konuştu. Kırkbey'in, daha önce kendisini dolandıran zanlıyla sokakta konuşmasının güvenlik kameralarına yansıdığı da belirlendi.
Yazdığı notla dolandırıcıları yakalattı
Adana'da, 35 bin lira dolandırılmasının ardından kartona yazdığı "Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma" notunu telefonunun yanına bırakan kadın, evini arayan diğer 2 dolandırıcıyı yakalatarak tutuklanmalarını sağladı.


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