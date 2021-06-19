​Önceliğimiz enflasyonla mücadele: Asla hedefimizden kopmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde kentteki iş insanlarıyla dün bir araya geldi. Salgının etkilerinin nispeten azalmasıyla, artık sahaya daha sık inmek, yerelin sesini yerinde duymak istediklerini belirten Elvan, bu yüzden Anadolu turuna da Bursa’dan başladıklarını söyledi. Elvan, tarımıyla, üretim ve turizmiyle güçlü bir ekonomik altyapısı olan kadim kentin, Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olduğunu vurguladı.

ENFLASYON HEDEFİNDEN KOPMAYACAĞIZ

Enflasyonun nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engel olduğunu belirten Elvan, “Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda, sanayici de önünü göremez, sağlıklı karar alamaz, uzun vadeli yatırım yapmaya da cesaret edemez. İşte bu yüzden, enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor. Kısa vadeli kazanımlar uğruna, asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız. Enflasyonla mücadelede, beklentiler kanalının ne denli kritik bir rol oynadığını biliyoruz. Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar, enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında rol oynayacak” dedi.

SABIR VE DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

Elvan, döviz kurundaki istikrarın da önemli olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: “Son dönemde, döviz kuru geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkisinin daha da arttığını görüyoruz. Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonun düşmeye başlamasıyla ülkemizin risk primi de düşecek, sermaye girişi hızlanacak, Türk Lirası varlıklara talep artacak ve oluşan güven ortamı istikrarlı büyümeyi de beraberinde getirecek. Biliyorsunuz geçmişte de yüksek enflasyon sorununu yaşadık ve attığımız adımlar sayesinde enflasyonu gayet başarılı bir biçimde tek hanelere indirdik. Yine benzer bir başarı hikâyesi yazacağız, ancak bunun için sizlerin de sabrınıza ve desteğinize ihtiyacımız var.”

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KÜRESAL TİRCARET DERİN YARALAR ALDI

Çok zorlu bir yılı geride bıraktıklarını aktaran Elvan, yaşadığımız bu küresel salgın, sosyolojik, ekonomik ve toplumsal pek çok sorunu da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Elvan, “Biz bu dönemde, sorunsuz işleyen bir düzenin aniden durabileceğini, deyim yerindeyse tüm şalterlerin bir anda kapanabileceğini gördük. Küresel ekonomi, belki de son 100 yılın en şiddetli daralmasını yaşadı. Dünya ticareti ve uluslararası sermaye hareketleri derin yaralar aldı. Küresel çapta işsizlik, bütçe açıkları, borçluluk oranları ve enflasyon artış eğilimine girdi. Oluşan bu hasarın giderilmesi maalesef zaman alacak. Türkiye işte böylesine zorlu bir mücadeleyi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hızlı koordine olabilme yeteneği sayesinde başarıyla yürüttü” dedi.

Nefes için yeni bir müjde aldık

Bursa iş dünyasının talep ve beklentilerini anlatan BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise “Yatırım ortamını güçlendirici adımlar önemli. Nefes Kredisinde yüzde 25’lik ciro kaybı şartı kaldırıldığının müjdesini bakanımızdan aldık. Bu dönemde Türk Eximbank’a da önemli görev düşüyor. 200 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek için firmaların Eximbank nezdindeki hem kredi limitleri hem de alacak sigortası limitlerinin güncellenerek artırılmasını talep ediyoruz. Sayın Bakanımız Lütfi Elvan’a çözüm odaklı yaklaşımları için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Gerekirse destekleri devam ettirebiliriz

Bahsettiği bu dört uygulamayla 9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar liralık bir destek sunduklarını ifade eden Bakan Lütfi Elvan, “Bütçeden ve çeşitli fonlardan sunduğumuz desteklerin tutarı 141 milyar lirayı aştı. Yılsonuna kadar bu tutarın 191 milyar liraya, yani milli gelirin yüzde 3,4’üne ulaşmasını bekliyoruz. Şunu da çok net ifade edeyim, bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyan her kesimin yanında olmaya devam edecek, gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız. Kimsenin bundan en ufak bir kuşkusu olmasın” diye konuştu.

Yarınların iddiasını Togg ortaya koyuyor

Türkiye’nin Otomobili Projesi’ne değinen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, otomobillerin artık ulaşım aracı olmanın ötesinde yüksek teknolojili, elektrikli, otonom ve ağa bağlı akıllı bir cihaza dönüştüğünü dile getirdi. Bakan Elvan, “TOGG, bu sektörün yarınlarını bugünden şekillendirme iddiasını ortaya koyuyor. Burada geliştirilecek teknolojiler çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemini de hayata geçirecek. Daha da önemlisi ülkemiz tedarik sanayisi de bu dönüşüme ayak uyduracak” dedi.

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