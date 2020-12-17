Önceliğimiz enflasyonu düşürmek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, “Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız” dedi. Çevrimiçi olarak düzenlenen 2021 Yılında Para ve Kur Politikası tanıtım toplantısında konuşan Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası”nın TCMB’nin uygulayacağı para, kur ve likidite politikalarının çerçevesini belirlediğini dile getirdi.

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Ağbal, “TCMB için 2021 yılında yol haritasını oluşturan bu politika çerçevesini çok önemsiyoruz” diye konuştu. Fiyat istikrarının ekonomik istikrarın ön koşulu olduğunu belirten Ağbal, “Fiyat istikrarını kalıcı hale getirdiğimizde verimlilik ve rekabet gücümüz artacak, yatırım, üretim, istihdam artış gösterecek, Türkiye olarak daha fazla uluslararası sermaye yatırımını ülkemize çekmiş olacağız. Böylelikle, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması noktasında önemli ilerlemeler sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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FİYAT İSTİKRARI GÖZETİLECEK

Naci Ağbal, döviz kuru başta olmak üzere artan maliyet baskıları ve güçlü kredi ivmesine bağlı talep yönlü unsurların özellikle yılın ikinci yarısında enflasyon görünümünü olumsuz etkilediğini dile getirdi. Enflasyon eğilimlerini incelediklerinde yükselişteki temel belirleyicinin döviz kuru gelişmeleri olduğunu gördüklerini söyleyen Ağbal, “Bu hususları dikkate alarak kasım ayında dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi için politika faizini yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükselttik. Bu kapsamda sade ve anlaşılabilir bir operasyonel çerçeve benimseyerek kısa vadeli tüm fonlamanın temel politika aracı olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranından yapılmasına karar verdik” dedi.Para politikasında kararların fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacağını vurgulayan Ağbal, “Para politikası duruşumuzu enflasyondaki riskleri dikkate alarak enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarı hedefine ulaşmak odağında belirleyerek kararlılıkla uygulayacağız” diye konuştu.

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ENFLASYON HEDEFİ AYNEN KORUNUYOR

Önümüzdeki yıl para politikasının sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturulacağı bilgisini paylaşan Ağbal, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefinin de korunduğunu belirtti. 2021 yılı sonu için ekim enflasyon raporunda öngörülen yüzde 9,4 düzeyindeki enflasyon tahmin hedefine ulaşma kararlılığı içinde olduklarını aktaran Ağbal, şöyle konuştu: “Enflasyon hedeflemesi rejiminin gereği olarak önümüzdeki dönemde parasal sıkılık düzeyini enflasyonun bu tahmin hedefiyle uyumunu sağlayacak şekilde belirleyecek ve uygulayacağız. Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ile TCMB’nin nihai kredi merci işlevini gören geç likidite penceresi söz konusu fonksiyonları dışında para politikası aracı olarak kullanılmayacaktır.”

LİKİDİTE ARAÇLARI ETKİN KULLANILACAK

Naci Ağbal, 2021 yılında uygulayacakları Döviz Likidite Yönetimi Politikasına değinerek, 2021 yılında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda Türk lirası ve döviz likidite araçlarını etkin bir şekilde kullanacaklarını bildirdi. Sistemin fonlama ihtiyacının geçen yıla göre önemli ölçüde artış gösterdiğini ve 567 milyar lira seviyesine yükseldiğini ifade eden Ağbal, “Halihazırda söz konusu fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ı swap işlemleriyle geri kalanı ise açık piyasa işlemleriyle sağlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde TCMB, bankaların döviz ve likidite yönetimlerine katkıda bulunmak amacıyla swap işlemlerine devam edecektir. Ancak piyasa şartları elverdiği ölçüde bankalara sağlanan swap imkanı kullanımının yıl içerisinde piyasa şartlarına göre kademeli olarak azalabileceği öngörülmektedir” dedi.

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DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMİ YAPILMAYACAK

TCMB Başkanı Naci Ağbal, gelecek dönemde dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edileceğini belirterek, “Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacak, TCMB olarak kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım satım işlemi yapılmayacak. Diğer yandan döviz piyasasının sağlıklı işleyişi açısından döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip ediyor olacağız. Kurlarda ekonomik temellerden kopuk, aşırı dalgalanmalar görüldüğünde ise alış ya da satış yönünde müdahalelerde bulunulacak” dedi. Para Politikası Kurulu’nun 2021’de 12 toplantı yapacağını aktaran Ağbal, para politikası iletişimini şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda güçlendirmenin en önemli çabalarından biri olacağını kaydetti.

YURT DIŞI YERLEŞİKLER HIZLA TL’YE DÖNÜYOR

Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası’nın, sistemin fonlama ihtiyacını swap kanalı dahil karşılamaya devam edeceğini ifade eden Naci Ağbal, son dönemde gösterilen kararlı tutum ve güçlü politika duruşu neticesinde yurt dışı yerleşiklerin tasarruflarını hızlı bir şekilde Türkiye’deki TL cinsinden varlıklara yönlendirdiğini gördüklerini belirtti. Ağbal, “Atılacak doğru adımlar, uygulamaya koyulacak doğru politikalar devam ettiği sürece yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye olan ilgisinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.