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Ekonomi

Online satışa sunulan 100 araç bir saatte tükendi

Türkiye'de 100 adetlik kotasıyla online satışa sunulan Citroen My Ami Buggy 1 saatte tükendi. Türkiye pazarına 399 bin TL'lik satış fiyatıyla giriş yapan My Ami Buggy'nin her biri, ortalama 40 saniyelik aralıklarla alıcısıyla buluştu

12:37 . 10/08/2023 Perşembe
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Citroen My Ami Buggy

Citroen My Ami Buggy

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen My Ami Buggy, yeni bir başarıya daha imzasını attı.


Citroen My Ami Buggy’nin, online satışa sunulduğu 8 Ağustos'ta, sadece 1 saatlik sürede 100 adetlik Türkiye kotasının tamamı satıldı.

399 bin TL'lik satış fiyatıyla Türkiye pazarına giriş yapan Citroen My Ami Buggy'nin her biri, ortalama 40 saniyelik aralıklarla alıcısıyla buluştu. Citroen, Aralık 2021'de benzer bir başarıyı, markanın online satışa sunduğu ilk araç olan Ami modelinin ilk partisini yalnızca 25 dakikada satarak yakalamıştı.

Citroen My Ami Buggy, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Yunanistan, Portekiz, İngiltere, Fas ve Türkiye olmak üzere sadece 9 farklı ülke için sınırlı olarak 1.000 adet üretildi ve Türkiye için de 100 adet kontenjan ile sunuldu.


Verilen bilgiye göre, 2020'nin sonundaki lansmandan günümüze, satışa sunulduğu tüm pazarlarda toplam 34 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Ami, yaklaşık 1,5 senelik süreç sonunda Türkiye'de de 2 bin adetten fazla satışa ulaştı.

Haziran 2022'de Türkiye'de ilk defa yüzde 100 online olarak satışa sunulan Citroen Ami, 50 adet ile sınırlı ilk partisi yalnızca 25 dakika içerisinde satılmıştı.


Citroen Ami, 2022 yılının ilk 4 ayında 400 civarında kurumsal müşteri ile buluşmuştu. Bireysel müşterilerin de eklenmesiyle, yaklaşık 1,5 yıllık sürede 2 bin 163 adet Citroen Ami satışı gerçekleştirildi.


Sıfır emisyonlu mobilite çözümleri arasında 2 tekerlekli araçlar ile otomobiller arasında önemli bir boşluğu dolduran Citroen Ami'ye yoğun talep devam ediyor.

Ami modeliyle yakalanan satış başarısı, Citroen globalin dikkatini çekerek Türkiye'de elektrikli otomobillere olan pozitif yaklaşımı gösterdi.

Farklı versiyonlarla zenginleştirilen Ami, Ağustos 2023 itibarıyla daha özgür ruhlu My Ami Buggy serisi ile genişliyor. Sadece 9 ülke için toplamda 1.000 adet ile sınırlı üretilecek My Ami Buggy'nin 100 adedi Türkiye için rezerve edildi. Bu da Türkiye pazarının, Citroen’deki öneminin bir kez daha altının çizilmesini sağladı.

#Citroen
#My Ami Buggy
#Online satış
1 saat önce
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