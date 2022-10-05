Ekonomi OPEC grubu petrol üretimini azaltma kararı aldı
DÜNYA EKONOMİSİ

OPEC grubu petrol üretimini azaltma kararı aldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı.

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Haber Merkezi AA
OPEC grubu petrol üretimini azaltma kararı aldı
Arşiv.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve kasım itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere düzenledikleri 33'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

  • OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak koşuluyla günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltıldığı bildirildi.

Açıklamada, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 19'uncu toplantısında alınan kararların sürdürüleceği belirtilerek, Kovid-19 salgını öncesi olduğu gibi OPEC grubu bakanlar toplantısının her 6 ayda bir yapılacağı ifade edildi.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılacağı bir sonraki toplantının 4 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi.

DAHA ÖNCE 100 BİN VARİL AZALTMA KARARI ALMIŞLARDI

OPEC grubu ülkeleri bir önceki toplantıda petrol üretimini ekim ayı için günlük 100 bin varil azaltma kararı almıştı.

ABD'den akaryakıt piyasasını altüst edecek petrol kararı
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Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında mart ayında açıklanan plan dahilinde piyasaya günde 1 milyon dolar varil salınması konusunu değerlendirdi.

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Bu sürenin ay sonunda biteceğine işaret eden Jean-Pierre, \"Stratejik petrol rezervinden yeni petrol salımı düşünmüyoruz.\" ifadesini kullandı.

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Jean-Pierre, bu durumda ülkedeki benzin fiyatlarının tekrar yükseleceğinden endişe edip etmediklerinin sorulması üzerine ise \"Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız.\" yanıtını verdi.

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- ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyede

ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.
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Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.
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ABD yönetimi, eylül ayında da stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağını açıklamıştı.

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Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

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ABD'den akaryakıt piyasasını altüst edecek petrol kararı
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin piyasaya günde bir milyon varil petrol salma süresinin bu ay içinde bitmesinin ardından stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını söyledi. Bu hamlenin dünya genelinde petrol fiyatını yükseltmesi beklenirken, Jean-Pierre, "Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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