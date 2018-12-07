Ekonomi OPEC petrol üretimini ne kadar kısacağını açıkladı
DÜNYA EKONOMİSİ

OPEC petrol üretimini ne kadar kısacağını açıkladı

OPEC, petrol üretimini günlük 800 bin varil kısma kararı aldığını açıkladı. Petrol fiyatlarının artmasını istemeyen ABD ise, petrol üretiminin düşürülmemesini istiyor ve özellikle bu konuda Suudi Arabistan’a baskı yapıyordu.

AA
OPEC
OPEC

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, "OPEC, günlük 800 bin varil petrol üretimi kısma kararı aldı. OPEC dışı ülkeler de günlük 400 bin varil azaltma kararı aldı. Böylelikle toplamda 1 milyon 200 varil kesinti kararı alınmış oldu." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yapan Suhail bin Muhammed el Mazrui, görüşmelerin beklenenden uzun sürdüğünü aktararak, başarılı bir karar alınmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

1,2 milyon varil kesinti

El Mazrui, özellikle bu kararın alınmasında Rusya başta olmak üzere OPEC dışı ülkelere teşekkür ederek, "OPEC, günlük 800 bin varil petrol üretimi kısma kararı aldı. OPEC dışı ülkeler de günlük 400 bin varil azaltma kararı aldı. Böylelikle toplamda 1 milyon 200 varil kesinti kararı alınmış oldu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan OPEC üyelerinin aldığı ve basın mensuplarıyla paylaşılan kararda, petron üretiminin azaltılmasının yanı sıra üretim kesintisinin 2019'un Ocak ayında başlayacağı ve ilk 6 ayında uygulanacağı bildirildi.

  • Toplantı dün başladı
  • OPEC 175. Olağan Toplantısı üye 15 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla dün başlamış, planlanan basın açıklamasının yapılmayacağı duyurulmuştu.
  • Bu arada, ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerinin rekor seviyelere ulaşarak küresel petrol piyasasında arz fazlasının artması sonucu, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı düşmüştü. 4 Ekim'de 86 dolar olan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 33 düşüşle 29 Kasım'da 57,5 dolara gerilemişti.
  • OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayımlanan raporda, petrol fiyatlarında dengenin tekrar sağlanabilmesi için toplam kısıntının günlük en az 1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.
  • Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi de ülkesinin 1 Ocak 2019 itibarıyla OPEC’ten çekileceğini duyurmuştu.
  • OPEC ve OPEC dışı petrol üreticileri, 2016’da petrol üretiminin günlük 1,8 milyon varil azaltılması kararı almıştı. Bu karardan geçen yıl mayıs ayında vazgeçilerek üretim artışına gidilmişti.

Yaşlı aylığı 500 TL'den bin TL'ye çıkıyor
EKONOMİ
Yaşlı aylığı 500 TL'den bin TL'ye çıkıyor

Kaçakçılığa ağır cezalar getiren 50 maddelik yeni teklif
EKONOMİ
Kaçakçılığa ağır cezalar getiren 50 maddelik yeni teklif

/**/
Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

Geçen sene tüm dünyanın konuştuğu Cuneydi, çay satarak kardeşlerine bakıyor.

Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor, dünya sessiz.
Böyle giderse su altında kalacak

Böyle giderse su altında kalacak

​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

6 ay önce planlanmış

Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.