OPEC petrol üretimini ne kadar kısacağını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, "OPEC, günlük 800 bin varil petrol üretimi kısma kararı aldı. OPEC dışı ülkeler de günlük 400 bin varil azaltma kararı aldı. Böylelikle toplamda 1 milyon 200 varil kesinti kararı alınmış oldu." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yapan Suhail bin Muhammed el Mazrui, görüşmelerin beklenenden uzun sürdüğünü aktararak, başarılı bir karar alınmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

1,2 milyon varil kesinti

El Mazrui, özellikle bu kararın alınmasında Rusya başta olmak üzere OPEC dışı ülkelere teşekkür ederek, "OPEC, günlük 800 bin varil petrol üretimi kısma kararı aldı. OPEC dışı ülkeler de günlük 400 bin varil azaltma kararı aldı. Böylelikle toplamda 1 milyon 200 varil kesinti kararı alınmış oldu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan OPEC üyelerinin aldığı ve basın mensuplarıyla paylaşılan kararda, petron üretiminin azaltılmasının yanı sıra üretim kesintisinin 2019'un Ocak ayında başlayacağı ve ilk 6 ayında uygulanacağı bildirildi.

Toplantı dün başladı

OPEC 175. Olağan Toplantısı üye 15 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla dün başlamış, planlanan basın açıklamasının yapılmayacağı duyurulmuştu.

Bu arada, ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerinin rekor seviyelere ulaşarak küresel petrol piyasasında arz fazlasının artması sonucu, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı düşmüştü. 4 Ekim'de 86 dolar olan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 33 düşüşle 29 Kasım'da 57,5 dolara gerilemişti.

OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayımlanan raporda, petrol fiyatlarında dengenin tekrar sağlanabilmesi için toplam kısıntının günlük en az 1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.

Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi de ülkesinin 1 Ocak 2019 itibarıyla OPEC’ten çekileceğini duyurmuştu.

OPEC ve OPEC dışı petrol üreticileri, 2016’da petrol üretiminin günlük 1,8 milyon varil azaltılması kararı almıştı. Bu karardan geçen yıl mayıs ayında vazgeçilerek üretim artışına gidilmişti.

EKONOMİ Yaşlı aylığı 500 TL'den bin TL'ye çıkıyor