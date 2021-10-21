Ekonomi Dizel skandalında Opele 65 milyon euro ceza
OTOMOTİV

Dizel skandalında Opel'e 65 milyon euro ceza

Frankfurt Savcılığı, Alman otomobil üreticisi Opel'in dizel egzoz emisyon düzeylerini manipüle ettiği gerekçesiyle 64,8 milyon euro ceza ödediğini ve böylece yasal bir kavuşturmanın önüne geçildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Opel dizel skandalında 65 milyon euro ceza ödedi
Foto/arşiv

Opel'e yönelik yürütülen soruşturma, belgelendirme şartlarının ihlali konusundaki ilişkili cezayla birlikte Şubat ayında tamamlanmıştı.

Salı günü Xinhua'ya konuşan Frankfurt Savcılığı sözcüsü, "Para cezası ödendi" ifadelerini kullandı.

Xinhua'ya açıklama yapan bir Opel sözcüsü, savcılığın eski dizel modellerinin emisyon kontrolüne ilişkin yürüttüğü soruşturmaların "idari hukukun ihmal yoluyla ihlaline yönelik bir ceza bildiriminin alınmasıyla tamamlandığını" teyit etti.

Opel sözcüsü, ceza bildiriminde "herhangi bir kasıtlı eylem ya da ceza gerektiren suç, özellikle herhangi bir sahtekarlık iddiası bulunmamaktadır. Yasadışı bir yanıltıcı cihaza ilişkin herhangi bir bulgu da içermemektedir" diye ekledi.

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