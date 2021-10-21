Dizel skandalında Opel'e 65 milyon euro ceza

Opel'e yönelik yürütülen soruşturma, belgelendirme şartlarının ihlali konusundaki ilişkili cezayla birlikte Şubat ayında tamamlanmıştı.

Salı günü Xinhua'ya konuşan Frankfurt Savcılığı sözcüsü, "Para cezası ödendi" ifadelerini kullandı.

Xinhua'ya açıklama yapan bir Opel sözcüsü, savcılığın eski dizel modellerinin emisyon kontrolüne ilişkin yürüttüğü soruşturmaların "idari hukukun ihmal yoluyla ihlaline yönelik bir ceza bildiriminin alınmasıyla tamamlandığını" teyit etti.

Opel sözcüsü, ceza bildiriminde "herhangi bir kasıtlı eylem ya da ceza gerektiren suç, özellikle herhangi bir sahtekarlık iddiası bulunmamaktadır. Yasadışı bir yanıltıcı cihaza ilişkin herhangi bir bulgu da içermemektedir" diye ekledi.

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