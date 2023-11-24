Orange City Balat ile doğanın içinde modern bir yaşam başlıyor

Yüksek prestijli konut projesinin ötesinde yeni bir yaşam tarzı sunan Orange City Balat, Özdilek Holding’in yarım asrı aşkın tecrübesiyle yeni fikirleri, doğanın tüm renkleriyle harmanlıyor. Modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan proje; konsepti, mimari çizgileri ve sosyal yaşam alanlarıyla Bursa’nın oksijen kaynağı Balat Atatürk Ormanı’nın tam karşısında konumlanıyor. Kültür, sanat, alışveriş ve eğlence merkezleriyle şehrin başlangıç noktası olan Balat’ta yükselen proje, çok yönlü ulaşım kanallarıyla da ayrıcalıklı bir yaşam vadediyor.





Konfor ve Teknoloji Kaliteyle Buluşuyor





Orange City Balat’ta, modern mimariyle dizayn edilmiş, akıllı ev sistemleriyle donatılmış geniş ve ferah daireler, konfor ve teknolojiyi birleştirerek yaşamı kolaylaştırıyor. Tüm taleplerin dikkate alınarak tasarlandığı projede, çeşitli büyüklükte ve özellikte farklı konut tipleri bulunuyor. Deprem yönetmeliğine uygun olarak son teknolojiyle tasarlanan Orange City Balat, güvenli bir yaşam sunuyor. Bir ailenin konforlu ve mutlu bir şekilde yaşayacağı nitelikli iç mekanların yanı sıra sosyal alanlarıyla da yaşama değer katıyor.





Geniş sosyal tesislerinde yer alan açık ve kapalı havuzları, fitness, pilates salonları, sauna ve kafeteryası ile her ihtiyaca hitap ediyor. Çocukların güvenli ve eğlenceli bir şekilde vakit geçirebilecekleri oyun alanları, yürüyüş parkuru ve doğayı yansıtan peyzaj tasarımlarıyla benzersiz bir yaşam sunuyor. İstanbul’a hem deniz hem kara yoluyla yakınlığı, Anadolu’yu Marmara’ya bağlayan hızlı tren güzergahı ile metro istasyonlarına kolay erişimi, otobana, şehir hastanesine ve üniversiteye yakın konumu sayesinde, kentin önemli noktalarına ulaşımda zamandan tasarruf ettiriyor. Mudanya’ya olan yakınlığıyla da deniz kenarında bir gezintinin tadını çıkarmanın ayrıcalığını sunuyor.





Doğanın Sesi Şehrin Işıltısıyla Yeni Bir Yaşam





Şehrin dinamiklerini, zamanın hızını ve ruhunu, ormana yakın konumuyla harmanlayan Orange City Balat, lüks bir konut projesi olmasının ötesinde, bir yaşam merkezi olarak sakinlerini ağırlamayı bekliyor.



