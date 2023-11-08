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Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi İsrail firması ile yapılan 150 milyon dolarlık anlaşmayı feshetti: Boykot milli bir iradedir ve sarsılamaz

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Filistin'de katliamlarını sürdüren İsrail menşeli bir firma ile olan 150 milyon dolarlık enerji yatırım anlaşmasını tek taraflı feshettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, boykotun milli bir irade ve sarsılmaz olduğunu belirterek, iftira niteliğindeki söylemlerden hukuk yoluyla elde edilen tazminatın Gazze'ye bağışlanacağını söyledi.

22:29 - 8/11/2023 Wednesday
AA
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ordu Enerji AŞ ile İsrail menşeli firma arasındaki 150 milyon dolarlık enerji yatırım anlaşmasının feshedildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, X sosyal medya hesabından, "Boykot milli bir iradedir ve sarsılamaz" başlıklı paylaşım yaptı.

"150 milyon dolarlık anlaşma tarafımızca feshedildi"

"Üzerimize atılan iftiralara, asılsız mesnetsiz iddialara yönelik Ordu Büyükşehir Belediyesi adına mecburi bir açıklama yapmak zorunda kaldık." ifadelerini kullanan Güler, şunları kaydetti:

"İsrail'in vahşi saldırıları neticesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kitlesel boykot uygulamaları henüz başlamamışken, İsrail menşeli bir firma ile iştirak şirketimiz Ordu Enerji AŞ arasındaki 150 milyon dolarlık enerji yatırım anlaşması 17 Ekim 2023 tarihinde tarafımızca, tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunu yanıltan iftira niteliğindeki haberlere ve söylemlere yer verenler ile hukuk önünde hesaplaşacağız. Hukuki mücadele neticesinde elde edilen tazminatları ise yardım kuruluşları üzerinden Gazze'ye bağışlayacağız."




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#Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
#Mehmet Hilmi Güler
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