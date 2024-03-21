Oriflame Kozmetik'e 4,4 milyon liralık rekabet cezası

Altın fiyatlarında 21 Mart yeni güne başlkangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar gram altının ne kadar olduğunu çeyrek altının kaç liradan el değiştirdiğini merak ediyor. Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl için toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngörüsünü korumasının ardından 2 bin 222 dolara ulaşarak rekor yeniledi. İşte altın fiyatlarında yeni günün ilk rakamları..