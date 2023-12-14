Orta Doğu ve Afrika’da doğal gaz arayacağız

“Enerjide dışa bağımlılığı bitirme” hedefi doğrultusunda kara ve deniz alanlarında yeni petrol ve doğal gaz keşifleri için çalışmaları yoğunlaştıracaklarını belirten Bakan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki üretimi ilk aşamada günlük 10 milyon metreküpe, sonraki süreçte günlük 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bayraktar, “Petrol ve doğal gaz arama ve üretimi için yürüttüğümüz çalışmaları sadece yurt içi için sınırlı tutmuyoruz. Orta Doğu başta olmak üzere Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda milli petrol şirketlerimiz TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız” dedi. Vatandaşlara sağlanan destekler hakkında da bilgi veren Bayraktar, “2023’de elektrik ve doğal gaz tüketim destek rakamımız toplamda 282 milyar lirayı buldu” diye konuştu.