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Ekonomi

Orta Doğu ve Afrika’da doğal gaz arayacağız

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçesine ilişkin sunumda bulundu.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:47 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Alparslan Bayraktar.
Alparslan Bayraktar.

“Enerjide dışa bağımlılığı bitirme” hedefi doğrultusunda kara ve deniz alanlarında yeni petrol ve doğal gaz keşifleri için çalışmaları yoğunlaştıracaklarını belirten Bakan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki üretimi ilk aşamada günlük 10 milyon metreküpe, sonraki süreçte günlük 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bayraktar, “Petrol ve doğal gaz arama ve üretimi için yürüttüğümüz çalışmaları sadece yurt içi için sınırlı tutmuyoruz. Orta Doğu başta olmak üzere Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda milli petrol şirketlerimiz TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız” dedi. Vatandaşlara sağlanan destekler hakkında da bilgi veren Bayraktar, “2023’de elektrik ve doğal gaz tüketim destek rakamımız toplamda 282 milyar lirayı buldu” diye konuştu.

Yaz saati uygulaması sürecek

Görüşmelerde milletvekillerinden gelen soruları da cevaplayan Bayraktar, yaz uygulamasından bir değişikliğine gidilmeyeceğini ifade etti. Bayraktar, muhalefetten gelen eleştirileri yanıtlarken, “İstanbul’da güneş saat 08.20’de ağarıyor, Paris’te saat 08.34’te, Berlin’de yine sekiz buçukta güneş ağarıyor; oralarda hiçbir problem olmuyor, bizde neden problem oluyor, anlamakta güçlük çekiyorum” ifadelerini kullandı.



#Doğal Gaz
#Ortadoğu
#Afrika
#Alparslan Bayraktar
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