Ekonomi Ortak ATMden vatandaşın haberi yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ortak ATM'den vatandaşın haberi yok

2018 yılında kamu bankaları arasında devreye alınan ortak ATM uygulamasından çok sayıda vatandaşın haberinin olmadığı ortaya çıktı. Hesap kesim ücreti alınmadan işlem yapılabilindiğini yeni öğrenen vatandaşlar uygulamaya diğer bankaların da geçmesini istiyor.

Haber Merkezi IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kamu bankalarının 2018 yılı Temmuz ayında imzaladıkları protokol ile, ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmaması sağlanmıştı. Bir kamu bankası müşterisi diğer bir kamu bankasının ATM’sinde işlem ücreti ödemeden işlem yapabilmeye başlamıştı.

O dönem operasyon masraflarını azaltması amacıyla yapılan bu protokol ile katılımcı bankalar, söz konusu işlemlerin oluşturduğu maliyeti kendi aralarında karşılanmasına karar vermişti.

Gelinen noktada bir çok kamu bankası müşterisinin yapılan bu protokolden haberinin olmadığı anlaşıldı.

“İlk defa duydum”

Bir kamu bankası müşterisi, uygulamayı ilk defa duyduğunu söyleyerek, “Kendi müşterilerine kesmediğini biliyorum ama kendi aralarında hesap işlem ücret kesmediğini bilmiyordum. Uygulamanın çok doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Daha önce haberim olmadı”

Bir diğer kamu bankası müşterisi, “Daha önce haberim yoktu şu an bunu sizden öğreniyorum. Bu uygulama eğer var ise gerçekten bizler için çok iyi, güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Şirkette devamlı bu tarz işlemler yapıyoruz ve hesap kesim ücreti alınıyor, diğer bankalarında bu uygulamaya geçmesini isterim” şeklinde konuştu.

“Diğer bankalarında bu uygulamaya geçmesini istiyorum”

Bu uygulamadan daha önce haberi olmadığını belirten diğer bir kamu bankası müşterisi de “Vatandaş için güzel bir uygulama. Ben kendimden para transferleri yapıyorum diğer bankalarında bu uygulamaya geçmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bütün bankalarda bu durumun olması gerekiyor”

Bu uygulamadan haberinin olduğunu söyleyen başka bir kamu bankası müşterisi, “Neredeyse bütün bankalarda bu durumun olması gerekiyor. Örneğin EFT yaptığımız zaman işlem ücreti kesiliyor. Günlük hayatta çok fazla işlem gerçekleştiriyoruz. Diğer bankalar ile işlem yapıldığında kesilen ücret bir defa kesilince sorun olmuyor ancak sürekli bu işlemi tekrarlayınca sıkıntı oluşturuyor” diye konuştu.

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  • Kamu bankalarının fiziki şekilde kurulacak ortak ATM’ler ile tek bir işlem mekanizması sağlaması planlar arasında.

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