Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısında rekor

Türkiye'nin dört bir yanında tamamlanan ulaşım çalışmaları vatandaşın hayat konforunu artırmakta. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla yurt genelinde hareketlilik arttı. Tüm ulaşım hatlarında büyük yoğunluk yaşanırken köprü ve otoyollardaki araç geçişlerinde rekor üstüne rekor kırılmaya başlandı. Havalimanlarında uçak trafiği en pik seviyelere çıktı.

Günlük geçiş sayısında rekor

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli kesimini oluşturan ve 1 Temmuz 2016 yılında hizmete giren Osmangazi Köprüsü geçişlerinde rekor kırıldı. 7 yıl önce bugün hizmete giren Osmangazi Köprüsü'nden Kurban Bayramı tatilinin 24 Haziran'a denk gelen gününde, 111 bin 770 araç geçiş yaptı.

Osmangazi Köprüsü 7 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturan Osmangazi Köprüsü, 7 yaşına girdi. Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi’nin iki yakasını bağlayan köprünün toplam 2 bin 682 metre uzunluğunda, 1550 metre orta açıklığıyla, dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında 7. olan Osmangazi Köprüsü, 1 Temmuz 2016 tarihinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

Körfez geçişi 6 dakikaya indi

Ulaşım alternatiflerine göre körfezi geçiş süreleri değerlendirildiğinde, körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek 45-60 dakika iken, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak körfez 6 dakikada geçilebiliyor. Osmangazi Köprüsü'nün yapımı kapsamında kullanılan, çelik teller uç uca eklendiğinde 84 bin 518 kilometre uzunluğa erişiyor. Bu uzunluk ile dünyanın etrafı 2 kereden fazla dönülüyor.







