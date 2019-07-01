OSTİM Teknik Üniversitesi yerli araç için kolları sıvadı

2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edecek OSTİM Teknik Üniversitesi, deneyimli akademisyenleri ve idari kadrosuyla, yükseköğrenime yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor. ‘Sanayinin Üniversitesi’ vizyonuyla OSTİM OSB’nin merkezinde faaliyet gösteren kurum, projeleriyle de fark oluşturacak. Her biri alanlarında uzman öğretim üyeleri, hem ülkemizde, hem de küresel ölçekte bilimsel çalışmalarıyla ses getirecek.

Meslek Yüksekokulu Makine Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Çetinkaya’nın üzerinde çalıştığı, 2 ve 3 tekerlekli modellerden oluşan elektrikli kargo taşıma aracının, yıl sonunda kullanıma sunulması planlanıyor. Posta ve kargo görevlilerinin işlerini kolaylaştıracak araç projesinde sanayi tecrübesini de yanına alan OSTİM Teknik Üniversitesi’ne, OSTİM Yatırım A.Ş., OSTİM Teknoloji Ar-Ge A.Ş. ve OSTİM OSB destek veriyor.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin öz kaynaklarıyla Bilim Araştırma Proje Fonu’ndan (BAP) finanse edilen elektrikli kargo taşıma aracı projesinin ilk aşaması İhtiyaç Analizi; posta görevlileri ile karşılıklı konuşularak ihtiyaçlarına uygun kriterler belirleniyor. Daha sonra tasarım sürecine geçilerek 3-4 hafta gibi sürede ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım, boyutlandırma ve modelleme gerçekleştirilecek. Motor, tekerlek, batarya ve fren sistemi seçiminin ardından mekanik üretim aşaması gelecek; metal parçaların kalıp ile üretimi, tahrik elemanları üretimi yapıldıktan sonra ortaya çıkacak prototip test sürüşleriyle; eğim tırmanış testi, maksimum hızda batarya ömrü, ekonomik hızda batarya ömrü, batarya şarj süresi kontrol edilecek.

REKLAM

OSTİM Teknik Üniversitesi, son yılların ülke gündeminde sıkça yer bulan yerli otomobil için de katkı sunmaya hazır.

OSTİM Teknik Üniversitesi Hakkında

OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM Vakfı tarafından 5657 Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında 7033/Madde 22 Sayılı Kanunla 1 Temmuz 2017’de; iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir iş birliği içinde; öğrenci, akademisyen ve paydaşlarının insanlığa değer yaratma potansiyellerini keşfetmeleri için uluslararası yeterlilikte üst düzey eğitim, araştırma, uygulama, proje altyapısı ve imkânı sunan; sahip olduğu üstün bilgi ve donanım, milli ve insani değerler çerçevesinde tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci bireyler yetiştiren; ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin arttırılmasında sorumluluk üstlenen; özgün proje ve çözümler üreterek ülke ve bölge kalkınması için çalışan; bir üniversite hedefine ulaşmak üzere kuruldu.

İş başında öğrenme

OSTİM Teknik Üniversitesi, kapasite ve yeteneklerine göre kayıtlı binlerce işletmeden oluşan network ağıyla ezber bozacak. Staj Koçu uygulaması ile öğrencilerin iş başı eğitim sürecini en verimli geçirmeleri sağlanacak. Öğrencileri, Türkiye’nin en başarılı firmalarında yaptıkları iş başı eğitimlerle daha okurken iş deneyimi kazanacak. Aldıkları dersler kapsamında öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı eğitimlerle pratiğe dönüştürecekler.

Akademik birimler

• Mühendislik Fakültesi: Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Uluslararası Ticaret ve Finansman

REKLAM

• Meslek Yüksek Okulu: Makine, Elektronik Teknolojisi, Dijital Medya ve Pazarlama, Mekatronik, Lojistik, Bilgi Güvenliği Teknolojisi

• Yabancı Diller Bölümü: İngilizce Hazırlık

• Enstitüler: Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı bilgi: www.ostimteknik.edu.tr

Saygılarımızla,

OSTİM Teknik Üniversitesi