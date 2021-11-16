Ekonomi Araç sahipleri dikkat Oto lastikçilerde kış mesaisi başladı 1 Aralıkı beklemeyin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Araç sahipleri dikkat! Oto lastikçilerde kış mesaisi başladı: 1 Aralık'ı beklemeyin

Doğu Anadolu'daki bazı illerde hava sıcaklığının akşam sıfırın altına düşmesiyle birlikte oto lastikçilerde kış mesaisi başladı. Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Oto lastikçilerde kış mesaisi başladı: Lastik alırken dikkat! 1 Aralıkı beklemeyin
40 yıla yakın süredir oto lastik işletmesinde hizmet veren Yusuf Sancak, lastik alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı.

Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor.

Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulunuyor.

“Kış lastiği takmanın tam zamanı”

40 yıla yakın süredir oto lastik işletmesinde hizmet veren Yusuf Sancak, vatandaşları kış lastiği ve araç bakımı için 1 Aralık tarihini beklememeleri konusunda uyardı. Vatandaşların bir an önce kış lastiği taktırması gerektiğini söyleyen Sancak, “Lastik değişim şartları 1 Aralık ama daha erken taktırmaları araç kullanan vatandaşlarımız için daha uygun olur. Halkımız şu an karın düşmesini bekliyor ama kar düşmesini beklemesinler. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kış lastiklerinin taktırılması lazım. Rakım olarak yüksek bir bölgedeyiz ve bu sebeple kışlık lastiklerinin şu an takılması daha idealdir” dedi.

“Kış lastiği taktırmayan araçlar yolda kalabilir”

Kış lastiklerinin belirtilen tarihten önce takılmasının güvenli bir sürüş için faydalı olduğuna dikkat çeken Sancak, “Şu an bir yoğunluğumuz yok, vatandaşlarımız karın yağmasını bekliyor. O zamanda işler daha iyi yürümüyor. Lastikler zamanında takılsa daha iyi olur. Kış lastiği taktırmayan araçlarımızın yolda kalma durumları olabilir. Merkezde kar yok ama bazı ilçelerde kar ve buz var. Lastik olmayınca giden araçlar geri dönüp geliyor. Ne kadar erken takılırsa o kadar faydalı" diye konuştu.

“Lastik alırken tarihine dikkat edilmeli”


Lastik alacak vatandaşların lastiğin üretim tarihine özelikle bakması gerektiğini dile getiren Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni lastik alacak vatandaşlar, lastik tarihlerine dikkat etmesi gerekiyor. 2020 ve 2021 olması gerekiyor. Özellikle lastiğin yumuşak olmasına özen göstersinler. Buzlanmada araç kayar, sert lastik olduğu zaman daha zarar verici oluyor. Yumuşak lastik biraz daha tutucu oluyor.”

Araç sahipleri dikkat: Lastiklerde yeni etiket uygulaması 1 Mayıs'ta başlıyor
EKONOMİ
Araç sahipleri dikkat: Lastiklerde yeni etiket uygulaması 1 Mayıs'ta başlıyor

Araç sahipleri dikkat1 Aralık itibariyle başlıyor
EKONOMİ
Araç sahipleri dikkat1 Aralık itibariyle başlıyor

Araç sahipleri dikkat: Lastik etiketlerine düzenleme geldi
EKONOMİ
Araç sahipleri dikkat: Lastik etiketlerine düzenleme geldi
Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
Yolun sonu Dünya Kupası olsun

Yolun sonu Dünya Kupası olsun

​A Milli Takımımız, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada eşine az rastlanıyor

İzmir'deki kaçak kazıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Gündem

İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
Gündem

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.