Ekonomi Otobüs biletleri tükendi Ek seferler de doluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otobüs biletleri tükendi: Ek seferler de doluyor

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Yıldırım, "Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan otobüs biletleri tükendi. 10 bin ek sefer için satışa sunulan biletler de tükenmek üzere. Bazı yolcularımız, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını beklediği için biletlerini almıyorlar ancak biz yolcularımızın otobüs biletlerini bir an önce gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Kurban Bayramı tatilinde yolcu talebini karşılamak için 10 bin ek sefer konuldu.
Kurban Bayramı tatilinde yolcu talebini karşılamak için 10 bin ek sefer konuldu.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla konulan 10 bin ek seferin biletlerinin de tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Bazı yolcularımız, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını beklediği için biletlerini almıyorlar ancak yolcularımızın biletlerini bir an önce gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ediyoruz" dedi.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, bayram dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.

Bayram tatili süresince günlük ortalama 1 milyon yolcunun otobüslerle taşınacağını anlatan Yıldırım, 7 Ağustos akşamı itibarıyla hareketliliğin başlayacağını, eğitim-öğretimin başlayacağı eylül ayının sonuna kadar bu hareketliliğin süreceğini belirtti.

  • Yıldırım, Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğine değinerek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının tatil dönemlerinde artırılarak 27 bine kadar çıkarıldığını bildirdi.

Ulaştırma, ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına B2 ve D2 belgeli otobüsleri kullanma izni vermesiyle Kurban Bayramı tatilinde yolcu talebini karşılamak için 10 bin ek sefer konulduğunu hatırlatan Yıldırım, bayram süresince 10 milyon yolcunun taşınmasının beklendiğini dile getirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan otobüs biletlerinin tükendiğini belirten Yıldırım, 10 bin ek sefer için satışa sunulan biletlerin de tükenmek üzere olduğunu kaydetti.

Bazı yolcuların, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını beklediği için biletlerini almadıklarına dikkati çeken Yıldırım, "Ancak biz yolcularımızın otobüs biletlerini bir an önce gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Evde bakım aylığı erken ödenecek
EKONOMİ
Evde bakım aylığı erken ödenecek

Türk balıkçılar Rusya'daki nükleer santralde turnuvaya katıldı
EKONOMİ
Türk balıkçılar Rusya'daki nükleer santralde turnuvaya katıldı

Petrol arama ruhsatı kararları açıklandı
EKONOMİ
Petrol arama ruhsatı kararları açıklandı
İran yakıt tankerine el koydu

İran yakıt tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde operasyon düzenledi.
Türkiye’de yaşama rehberi

Türkiye’de yaşama rehberi

​Göçmenlere Türkiye'deki yazılı ve örfi kurallarla ilgili bilgi verilecek.
Ek seferler de doluyor

Ek seferler de doluyor

​Yolcu talebini karşılamak için 10 bin ek sefer konulmuştu.
17 Türk hacı<br>adayı vefat etti

17 Türk hacı
adayı vefat etti

İlk kafile 5 Temmuz'da kutsal topraklara ulaştı.
Kavurucu<br>sıcaklar geliyor

Kavurucu
sıcaklar geliyor

Meteoroloji'den İstanbul için dereceli uyarı.
Binlerce <br>kişiye müjde

Binlerce
kişiye müjde

Ödemeler 9 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Ölmeyi bekliyorlar

Ölmeyi bekliyorlar

Teslim olan PKK'lılar örgütteki çözülmeyi anlattı.

ABD'de<br>ikinci silahlı saldırı

ABD'de
ikinci silahlı saldırı

Teksas'tan sonra bu kez Ohio'da saldırı gerçekleştirildi.
3 terörist daha vuruldu

3 terörist daha vuruldu

​Gara'ya düzenlenen hava harekatında etkisizleştirildiler.
Beşiktaş'ı istiyor

Beşiktaş'ı istiyor

Siyah-beyazlı kulüpten Konoplyanka müjdesi.
HDP'li belediyeden ağaç katliamı

HDP'li belediyeden ağaç katliamı

​İş makinesiyle kırıp ağaçları kökünden söktüler.
61 milyarlık<br>dev proje

61 milyarlık
dev proje

​İstanbul-İzmir Otoyolu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılıyor.
Ödül gibi cezalar

Ödül gibi cezalar

​Kritik birimlere sızan FETÖ'cüler ya aklanıyor ya da alt sınırdan ceza alıyor.
İyi Parti'den<br>MHP'ye dönüyorlar

İyi Parti'den
MHP'ye dönüyorlar

​MHP yönetimi partiye geri dönmek isteyen isimleri mercek altına alıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.