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Ekonomi Otobüs firmalarına ek sefer izni
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otobüs firmalarına ek sefer izni! Ramazan Bayramı'nda otobüs ek seferleri

Otobüs firmalarına ek sefer izni

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferler için izin süresi 30 Mayıs'ta başlayacak, 11 Haziran'da bitecek.

Haber Merkezi AA
Bayramda otobüsler ek seferler düzenleyecek.
Bayramda otobüsler ek seferler düzenleyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgede, Ramazan Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği ifade edilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı bildirildi.

Bu doğrultuda, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verildi.

  • Otobüsler için ek sefer izni 30 Mayıs'ta başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 11 Haziran'a kadar kullanabilecek.

Karayolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amaçlanan düzenlemeyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.

Öte yandan, firmalara, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, taşımalardaki sorumluluğu üstlenmeleri ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunmaları zorunluluğu getirildi.

B2 yetki belgesi "uluslararası tarifesiz", D2 belgesi de "yurt içi tarifesiz" otobüs seferlerine çıkacaklara veriliyor.

Ramazan Bayramı tatili için biletler tükenmek üzere
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Ramazan Bayramı tatili için biletler tükenmek üzere

İstanbul’da 50 bin TL’ye icradan satılık daireler
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İstanbul’da 50 bin TL’ye icradan satılık daireler

Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı
FOTOĞRAF 15
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Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuk giyim üzerine mağaza işleten evli ve 4 çocuk babası Mehmet Dizen, 10 yıl önce merak ederek internet üzerinden süs tavuğu ve horozu ırklarını araştırdı.
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Osmanlı sultan tavuğu ırkıyla hobi olarak işe başlayan Dizen, zamanla Brahma, İsveç, Habeş, Cüce Hoşin, Fizan ve Portakal Fizan gibi ırkları elde ederek 7 ırk süs tavuğu ve horozuna ulaştı.
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Evinin bahçesinin bir bölümünü hayvanlarına ayıran Dizen, her gün onların bakımlarını yapıp, karınlarını doyurduğunu söyledi.
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MERAKLISI ÇOK: Kendisinin bu işe merak üzerine başladığını, ancak daha sonra bırakamadığını anlatan Dizen, İnternette gezerken ilgimi çeken tavuk ırkları oldu. Bir, iki derken 7 ırk oldu. Şimdi üretimlerini yapıyorum. İsteyenler oluyor, meraklıları çok...
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Civcivlerin fiyatları, kaç günlük olduğuna göre değişiyor. Haftalık ya da aylık 25 ila 75 TL arasında satılıyor. Yumurtanın tanesi ise 10 TL'den alıcı buluyor...
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Horozları ise çift olarak 500 ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarda meraklısına satıyorum. Osmanlı sultan horozunu tek olarak, 400-500 TL'den satabiliyorum dedi.
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Tavuklarının günlük stresini azalttığını söyleyen Dizen, Kendi iş yerim var. Ancak günde 2-3 saat bunlara vakit ayırıyorum. Bir nebze işten kaçarak stres atıyoruz. Bu işin meraklısı çok..
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Süs tavukçuluğu ile ilgili internet üzerinden de gruplarımız var. Türkiye'nin her ilinden birbirimizle bu şekilde irtibat kuruyoruz. Çok zevkli bir iş dedi.
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Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı
Title
Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı
Title
Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı
Title
Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı
Title
Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı
Title
Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı
Title
Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı
Süs tavuğu ve horozu merakı gelir getirmeye başladı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Mehmet Dizen'in (39) internet üzerinden merak ederek edindiği süs tavuğu ve horozu sayısı, 10 yıl içinde 7 ırktan 250'ye ulaştı. Hayvanlarının günlük stresini aldığını, ayrıca yaptığı satışlarla gelir elde ettiğini belirten Dizen, "Civcivleri kaç günlük olduğuna göre 25 ila 75 TL'ye, yumurtasını 10 TL'ye ve tavuk ile horozları ise çift olarak 500 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlarda meraklısına satabiliyorum" dedi.


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